Mejorar la productividad en la empresa pasa por crear estrategias para atraer y comprometer talento, según Marta Iranzo

Iranzo reflexiona en 'Tenemos que hablar de Employer Branding' sobre la importancia de construir marcas fuertes que impliquen a sus empleados



VALENCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La experta en comunicación Marta Iranzo, CEO en Nexia y Presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, ha alertado de que para mejorar la productividad, las empresas necesitan crear estrategias para atraer e implicar el talento y ha señalado que en la actualidad "no hay falta de compromiso en los jóvenes pero el problema es que no están comprometidos con lo mismo que las generaciones anteriores".

Iranzo, presidenta también de EVAP, expone, en el libro "Tenemos que hablar de Employer Branding", que se presentará este jueves, que casi el 70 por ciento de los trabajadores se sienten desconectados emocionalmente de su empresa y no están comprometidos con su empleo, según diversos estudios y advierte que "la alta rotación en los equipos no solo supone caída de productividad sino también costes económicos directos e indirectos".

En el compromiso del talento el 41 por ciento de las áreas de mejora están relacionadas con el sentido de pertenencia a la marca, la cultura, los estilos de liderazgo, el reconocimiento y los canales de comunicación, ha explicado. "En un entorno donde a las marcas se les va a exigir compromiso, implicación, acción, agilidad y creatividad, se va a necesitar personas en los equipos con los mismos valores", ha añadido.

Las empresas que ponen en marcha estrategias de marca empleadora no solamente mejoran sus resultados en encuestas de clima sino que tienen mejores resultados económicos, ha apuntado la experta en comunicación.

NUEVAS NECESIDADES

En referencia a las nuevas generaciones, Iranzo considera que es necesaria una nueva conexión con sus necesidades y propósitos. "No hay falta de compromiso en los jóvenes, lo que ocurre es que no están comprometidos con lo mismo que las generaciones anteriores", ha matizado y ha añadido que "no solo los jóvenes tienen otras necesidades y propósitos, muchas personas de todas las generaciones han cambiado sus necesidades y propósitos a raíz de la pandemia".

Las empresas avanzaron en 10 días lo que mismo que en los 10 años anteriores en temas de digitalización, flexibilidad y otras áreas pero, sin embargo, "algunas de ellas, tras los avances necesarios, han vuelto a la forma de trabajar prepandemia desaprovechando una gran oportunidad", ha subrayado.

En 'Tenemos que hablar de Employer Branding', su autora, reflexiona en sobre la importancia de construir una fuerte marca empleadora que sea capaz de atraer y comprometer el talento.

La construcción de marca, no solamente con el foco en el cliente sino en las personas que forman parte de la organización, ha indicado Iranzo que ha apuntado que "las personas que forman parte de nuestros equipos no son embajadores de la marca sino los dueños de la marca".

Este libro comparte las reflexiones de los desayunos del mismo nombre donde en los últimos dos años han pasado más de 100 invitados para compartir retos y soluciones sobre el compromiso de los equipos y que se han realizado en Valencia, Madrid, Ciudad de México y Santo Domingo.

Iranzo cree firmemente en que estamos en un cambio de era donde la transformación es imparable. "Que las personas estén en el centro, no es una opción, que las marcas y sus CEO tienen una gran responsabilidad, no es discutible", ha subrayado.

Marta Iranzo Bañuls con una experiencia de 20 años trabajando en comunicación corporativa, es experta en Employer branding, consultora, formadora y conferenciante internacional y CEO en Nexia. Presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo y Presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Valencia EVAP- BPW. Miembro del comité ejecutivo de CEV.