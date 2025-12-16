Melendi actuará dentro de un año en el Roig Arena con su Pop Rock Tour

Cartel del concierto de Melendi en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Melendi presentará las canciones de su duodécimo trabajo de estudio el 12 de diciembre de 2026 en el Roig Arena de València. Tras el éxito de 'Likes y cicatrices' (2021) y '20 años sin noticias' (2023), su nuevo álbum, 'Pop Rock', verá la luz próximamente.

Este nuevo proyecto se presenta como una nueva etapa en la carrera de Melendi, con una evolución sonora que mantiene intacta su capacidad para conectar con el público a través de letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo.

Según adelanta la promotora del concierto, el nombre del proyecto, 'Pop Rock', es una declaración de intenciones, que apunta a la esencia del proyecto y a una manera de entender las canciones: melodías reconocibles, estribillos que conectan de inmediato y una vocación para de directo.

La reciente gira '20 años sin noticias' ha confirmado el alcance internacional de Melendi, con más de un millón de asistentes a nivel global y una presencia destacada a ambos lados del Atlántico. En España congregó a más de 700.000 espectadores y agotó las entradas en todos los recintos.

A lo largo de su trayectoria, Melendi ha vendido más de 3,5 millones de discos en todo el mundo y ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la industria musical española, como dos premios Ondas (Mejor Canción y Mejor Artista) y el galardón de la Academia de la Música a Mejor Gira de 2007. Su discografía suma 24 discos de platino, además de numerosos discos de oro.

Las entradas para el concierto de Melendi en el Roig Arena saldrán a la venta este miércoles 17, a las 10 horas, en la web del recinto multiusos.