Memoria y nuevas miradas protagonizan las proyecciones invitadas del Festival de Cine de Alicante

Cartel de Ala negra - FESTIVAL CINE ALICANTE

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante ofrece proyecciones especiales que permitirán al público descubrir propuestas cinematográficas "variadas, desde el cine independiente hasta un documental". Además, el encuentro rendirá un homenaje póstumo al cineasta Ramón Margareto, quien fuera director adjunto del certamen, a través del documental 'Confesiones de un artista'.

Según informa la organización, el el evento incorporará a su programación cuatro largometrajes invitados que se exhibirán durante la semana del certamen.

La primera proyección será el miércoles 27 de mayo a las 16.45 horas en Kinépolis con 'Girigall' de Daniel Alberola. Esta es la historia de Felicity Cifuentes, una mujer fría y calculadora que se infiltra en un grupo de personas mayores de El Campello para manipularlos y hacerse con valiosas piezas arqueológicas, y así ocultar su verdadera identidad como traficante ilegal de arte.

La siguiente película invitada será el homenaje a título póstumo que le brinda el festival al que fue un estrecho colaborador y ganador de un Goya, Ramón Margareto, con la proyección del documental 'Confesiones de un artista' que se proyectarán el viernes 29 de mayo a las 16.45 horas en Kinépolis.

"El documental hace balance de su intensa vida, tanto profesional como personal. Una vida llena de luces y de sombras". En la película conviven imágenes y testimonios de ayer y de hoy, de su vida, además de declaraciones de reconocidos profesionales cercanos a él.

El mismo viernes 29 a las 17.30 horas en el Teatre Arniches se podrá disfrutar del documental 'Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad' dirigido por la periodista y directora Esmeralda Marugán. Esta pieza narra testimonios de siete mujeres entrevistadas por otra sobre su vida íntima y sexual, de manera que se navega por los momentos más transcendentes de su infancia y adolescencia, que marcaron su futuro para ser quienes son.

También durante la jornada de viernes, a las 19.30 horas en el Teatre Arniches se realizará una proyección especial de carácter cultural del largometraje 'Ala Negra. El ángel de la encarnación', dirigido por la cineasta independiente alicantina Reyes Caballero. El pase se enmarca en una acción cultural puntual en la ciudad de origen de la directora, concebida como un encuentro con el público en un contexto no competitivo, dentro del proceso de desarrollo y posicionamiento internacional del proyecto.

'Ala Negra' es una obra de cine independiente, autoral y de mirada femenina que rinde homenaje a las mujeres espías durante las guerras mundiales. Rodada sin diálogos, la película construye su relato a través de un lenguaje visual poético, centrado en la estética, la memoria y la emoción. La producción, impulsada por la compañía El Secreto del Sahara, forma parte de una línea de creación cinematográfica que apuesta por narrativas no convencionales y una aproximación artística al lenguaje audiovisual contemporáneo.

"DIVERSIDAD DE MIRADAS"

El Festival ha reafirmado su compromiso con "la diversidad de miradas y la difusión de propuestas cinematográficas que enriquecen su programación". Las proyecciones se desarrollarán en Kinépolis y el Teatre Arniches, sedes del certamen. Las entradas están disponibles en la web del festival.

El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, City and Beach a través de Film Office, el Institut Valencià de Cultura, À Punt Radiotelevisión Valenciana y otras empresas colaboradoras.