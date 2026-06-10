Mengem crea un 'Menú de recuerdos' solidario inspirado en la memoria gastronómica de personas con alzhéimer

Una de las reuniones de usuarios de AFAV y Mengem - AFAV

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Mengem, en el barrio del Cabanyal de València, hará realidad el próximo 18 de junio 'El Menú de los Recuerdos', una propuesta gastronómica y solidaria creada junto a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV), inspirado en la memoria gastronómica de diferentes pacientes de la organización.

Todo lo obtenido con esta iniciativa benéfica se destinará a la asociación para que continúen realizando su labor, según han informado en un comunicado conjunto. La iniciativa surge tras varios encuentros mantenidos durante los últimos meses entre el equipo de Mengem y personas usuarias de los centros de AFAV en Valencia y Moncada.

En total, 13 pacientes participaron en una serie de conversaciones en las que compartieron sus recuerdos gustativos "más especiales": los platos que marcaban las celebraciones familiares, las recetas que les preparaban en casa, los sabores de la infancia, las comidas que asocian a momentos felices o esos platos con los que todavía siguen soñando. Aquellas reuniones, "cargadas de emoción y anécdotas", según explican, permitieron al equipo del restaurante conocer "de primera mano" sus gustos y elaborar así un "menú perfecto" para la ocasión.

El resultado final es 'El Menú de los Recuerdos', una propuesta gastronómica -con un precio de 85 euros por persona-, donde cada ingrediente tiene una historia. Cada plato del menú rinde homenaje a una memoria personal, a una receta familiar o a un recuerdo compartido alrededor de la mesa. Más allá de una experiencia gastronómica, el proyecto pretende "reivindicar el papel de la cocina como vehículo de memoria, identidad y conexión emocional".

La minuta toma forma a partir de las historias compartidas por Vicenta, Alberto, Santi, María José, Cándida, Isabel, María, Josefa, Nicanor, Ángeles, Marcos, Merche y José. Y arranca con aperitivos como las sardinas, presentes en los recuerdos de infancia de varios participantes como Isabel, que se reinterpretan junto a un brioche y mayonesa. El bombón de acelga, paté de conejo e higo encurtido devuelve al presente la memoria gastronómica de José, que recordó que en su casa comían arroz con acelgas y buñuelos con higo.

Otro de los bocados es el de choux, sobrasada de la guerra y lomo de orza, que rinde homenaje a la matanza tradicional, que varios pacientes destacaron que se hacía en sus pueblos, y reuniendo en una misma receta varios ingredientes que son símbolo del aprovechamiento. Entre los entrantes destaca una propuesta vegetal inspirada en las conversaciones con Alberto y Nicanor, que recordaban una cocina doméstica basada en las verduras de temporada.

El plato -llamado pepino, almendra, cabraline-, incorpora pepino en distintas texturas y un toque de queso fresco que remite a los gustos de María. Seguido de una reinterpretación del arroz con 'fesols i naps', uno de los platos más repetidos durante los encuentros y mencionado por Santi. Sin reproducir la receta tradicional, se trasladarán sus sabores a una elaboración contemporánea construida a partir de los ingredientes esenciales.

El pescado también será protagonista gracias al comentario de Merche sobre su gusto por el picante y sus años viviendo en Málaga. El resultado es un plato de remol, curry verde y clóchinas. También está inspirado en Marcos y en su apuesta por una alimentación saludable y activa.

La propuesta de carne, por su parte, mira hacia La Mancha y hacia los recuerdos de varios participantes, entre ellos Vicenta, que evocaron el consumo de carne de caballo y platos tradicionales como las gachasmigas. De ahí surge el plato caballo, gachasmigas y cebolla.

En el apartado de postres, María José recordó varias frutas, convertidas aquí en una propuesta fresca con matices de vino blanco, bajo el nombre de melón, sandía y albaricoque. El cierre llega con una combinación de plátano, cebada y ron inspirada en los gustos de Cándida, en el tradicional "tocaet" mencionado por Santi y en los cafés de cebada que muchos de los participantes, como Alberto, recordaban de su infancia. Junto al café se servirán unas galletas de Andrea Forte, inspiradas en las que Vicenta contaba que se hacían en el horno del pueblo.

Varios proveedores se han sumado a la iniciativa, como son la marca de cultivo ecológico Arat Natura y la panadería y pastelería artesanal Andrea Forte.

EXPERIENCIA FAMILIAR

La idea de impulsar esta iniciativa surge a raíz de una experiencia familiar vinculada al alzhéimer que Sandra Guglielmetti, una de las propietarias de Mengem, ha vivido de cerca. Esa realidad les llevó, tanto a ella como a su pareja Elias Kogler, a reflexionar sobre cómo podían utilizar la gastronomía como herramienta para generar impacto social positivo y colaborar con una causa que conocen de primera mano.

"Queríamos crear algo que fuera más allá de una simple acción solidaria. Queríamos sentarnos con ellos y escucharles, compartir tiempo y construir un proyecto que pusiera en valor sus recuerdos", explican desde el restaurante. Por el momento, están centrados en que el primer evento benéfico que acoge el establecimiento el próximo 18 de junio, únicamente en horario de cena, sea reproducible en otros ámbitos. "Nuestra intención es seguir desarrollando en el futuro más iniciativas solidarias junto a otras asociaciones o entidades sociales", indican los chefs.