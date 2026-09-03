Una menor fallece y otro resulta herido al caer un pilar en la zona de La Casella en Alzira

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una menor de once años ha fallecido este jueves y otro niño de nueve se encuentra herido con diversos traumatismos como consecuencia del desprendimiento de un pilar de una construcción en la zona de La Casella, en Alzira (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 19:53 horas el CICU ha recibido un aviso por el desprendimiento de un pilar en la zona de La Casella, que había provocado heridas a dos menores, una niña de once y un niño de nueve.

Hasta el lugar se han movilizado dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico para prestar la asistencia. La niña presentaba diversos traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria.

El equipo médico le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ha logrado recuperar sus constantes vitales, y la ha trasladado al Hospital Universitario de La Ribera donde, posteriormente, se ha confirmado su fallecimiento.

El niño presenta también diversos traumatismos y ha sido trasladado al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, según el CICU.

Los bomberos se han movilizado también a la zona al recibir el aviso del accidente, ocurrido al caer un pilar en la zona exterior de las instalaciones de un motor de riego en La Casella. Hasta el lugar han acudido bomberos y sargento de Alzira con grupo GERA y el helicóptero MV6-R del Consorcio con médica a bordo.

No obstante, al llegar han comprobado que no había atrapados ni han tenido que realizar labores de rescate aunque los efectivos desplazados han facilitado apoyo a los medios sanitarios que han actuado.