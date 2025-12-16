El 'mercadito' de Hogueras en Alicante tendrá zona protocolaria y gastronómica en Soto y la de ocio irá a Teulada

Archivo - 'Cremà' de la hoguera oficial en la plaza del Ayuntamiento de Alicante en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conocido popularmente como 'mercadito' de las Hogueras de Alicante tendrá, desde 2026 a 2029, zonas protocolaria y gastronómica en la avenida de Federico Soto, tal y como ha venido ocurriendo desde que se pusiera en marcha. No obstante, la zona de ocio se trasladará al espacio que alberga el mercadillo ambulante de la calle Teulada.

La portavoz del equipo de gobierno y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha adelantado este martes esas dos novedades del futuro pliego de condiciones al término de la rueda de prensa de la junta de gobierno y ha explicado que "es un espacio adecuado y seguro para situarlo allí".

"También se ha tenido en cuenta que no ocupará la totalidad de esa zona, con lo que se permitirá el estacionamiento de vehículos en las zonas perfectamente delimitadas", ha añadido la edil, según detalla el consistorio en un comunicado.

El espacio de atención protocolaria de la avenida de Federico Soto estará abierto del 17 al 24 de junio, ambos inclusive. Estará situado en la parte más próxima a la plaza de los Luceros. El horario será de 10.30 a 02.30 y contará, únicamente, con música ambiental. No deberá ocupar las zonas ajardinadas del paseo ni el carril bus.

Será en este mismo lugar donde en la matinal del 23 de junio se entreguen los premios de la ofrenda de flores. La segunda de las zonas, a continuación de la anterior, se convertirá en un mercado gastronómico.

En él se podrán vender al público productos alimenticios cocinados allí mismo o también para llevar a casa. Estará abierto al público en general y lo conformarán únicamente casetas, aunque se excluirán 'foodtrucks'. Estará abierto del 17 al 24 de junio, ambos inclusive, y deberán dejar liberadas las zonas ajardinadas, el carril bici y las áreas de juegos infantiles. El horario irá de 10.30 a las 02.30 horas. También tendrá música ambiental únicamente.

Por su parte, el espacio de ocio se traslada al aparcamiento situado entre las calles Teulada y Campo de Mirra, donde los jueves y sábados se instala el mercadillo ambulante. Estará destinado a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas o socioculturales.

El acceso será libre, con las limitaciones propias de las edades para menores. El concesionario podrá cobrar por el acceso al recinto, en caso de organizar conciertos. Estará abierto del 20 al 24 de junio, desde las 10.30 hasta las 04.30 horas. El horario de la música se iguala al de los 'racós' y barracas, de 22.30 a 04.30 horas. Antes de esa franja, quedará fijado por el horario de exención de ruidos.