El mercado profesional del audiovisual Promercat vuelve a celebrarse en los MN4 como actividade recuperación

Cultura presenta la sexta edición del mercado profesional del audiovisual Promercat - València Film Market - GVA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), organiza la sexta edición de Promercat- València Film Market, el mercado profesional del audiovisual valenciano, que en esta ocasión se celebra en dos jornadas profesionales el 17 y 18 de junio en los cines MN4 de Alfafar, afectados por la dana.

En su intervención inaugural, el director general de Cultura, Ignacio Prieto, ha señalado que "Promercat se celebra, por segundo año consecutivo, en los cines MN4 de Alfafar, como una actividad del Plan Endavant de la Generalitat para la recuperación de las poblaciones afectadas por la dana.

De este modo, Cultura sigue contribuyendo a la reactivación de la actividad social, cultural y económica no solo de Alfafar, sino también de otras localidades próximas de l'Horta Sud y del área metropolitana de València que sufrieron las inundaciones de 2024".

Prieto ha añadido que "el esfuerzo que desde el IVC y la Generalitat se ha realizado en la organización de esta sexta edición, y gracias al apoyo ofrecido al sector audiovisual valenciano se ha conseguido un año de éxitos de las productoras y compañías valencianas, a nivel nacional e internacional."

A continuación, se ha presentado el nuevo programa 'Valencia Acting Program' con las intervenciones del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez; el responsable de Audiovisuales de Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, Jordi Ballester, y la vicepresidenta de la Academia Valenciana de l'Audiovisual, Alejandra Mora, conducidos por la coordinadora de Promercat, Joana Chilet.

'València Acting Program' nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro, conexión y posicionamiento profesional para intérpretes valencianos, facilitando el contacto directo con profesionales del castin de ámbito nacional y el acceso a dinámicas reales de selección dentro de la industria audiovisual.

Tras la presentación de la iniciativa, se ha celebrado una mesa redonda moderada por el director de Contenidos y Programación de À Punt, Francesc Picó, con representantes de Mediaset, Atresmedia Cine e IB3, seguida de encuentros y charlas sobre la importancia de los incentivos fiscales y el patrocinio para el sector, con experiencias como las de Canarias y Menorca.

La mañana ha concluido con la presentación de proyectos de Promercat Autonómico, tanto largometrajes como series, miniseries y telefilms que se rodarán en lenguas cooficiales, y la presentación de dos proyectos de largometraje de ficción, dentro de Focus Canarias: 'Gloria' de Videoreport Canarias y 'Tierra' de La Magua Films.

A continuación, se celebrarán encuentros profesionales entre los equipos de los proyectos y las productoras invitadas, con el objetivo de facilitar contactos y posibles acuerdos de coproducció