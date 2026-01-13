Los mercados de Castilla y Algirós dispondrán de salas de lactancia a partir de marzo

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, visita las obras de la nueva sala de lactancia del Mercado de Castilla - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las familias y mujeres que acuden cada día al Mercado de Castilla y al Mercado de Algirós a realizar sus compras dispondrán, a partir del mes de marzo, de una sala de lactancia en cada centro donde poder atender a sus bebés en las debidas condiciones de privacidad y tranquilidad.

Así lo ha adelantado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, quien ha visitado este martes el Mercado de Castilla para comprobar el estado de las obras de habilitación de la sala prevista en este espacio comercial.

Esta actuación se suma a la apertura de dos salas de lactancia, habilitadas durante el año pasado, en los mercados de Russafa y del Cabanyal. Todas ellas forman parte de las iniciativas contempladas en el Plan Integral de Mejora de los Mercados, "una herramienta muy ambiciosa --en palabras de la alcaldesa-- dotada con seis millones de euros, que nos va a permitir actuar en casi todos los mercados de la ciudad".

Las obras de habilitación de la nueva sala de lactancia en el mercado de Castilla, en pleno corazón de Tres Forques, comenzaron el pasado 17 de diciembre, con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

María José Catalá ha subrayado "el apoyo del Ayuntamiento a nuestros mercados municipales, que son los auténticos motores económicos de la ciudad". En este sentido, la alcaldesa ha recordado que también están proyectadas otras dos salas de lactancia en los dos edificios consistoriales (plaza del Ayuntamiento y calle de Amadeo de Saboya, Tabacalera).

"Creo que las madres de esta ciudad tienen que tener esos lugares de tranquilidad --ha defendido-- y los mercados municipales son los lugares ideales para que el Ayuntamiento les ofrezca un punto de paz donde poder cambiar a sus hijos, darles un biberón tranquilamente o darles el pecho, lo que necesiten". "Hay que poner de manifiesto --ha continuado-- que estas cosas parecen pequeñas pero de verdad que no lo son".

Durante la visita al Mercado de Castilla, Catalá ha adelantado los nuevos proyectos de mejora de las instalaciones y prestaciones previstos para este recinto comercial. Entre ellos, ha anunciado una próxima actuación dirigida a reparar las puertas de acceso del mercado y a pintar el interior del recinto, que supondrá una inversión de 50.000 euros. "Estamos ya reubicando todas las paradas con el objetivo de hacer un centro de hostelería y gastronomía que vamos a tener en un ala del mercado, que será un proyecto muy ambicioso y muy conectado con lo que son los mercados municipales", ha explicado la alcaldesa.

MERCADO DE CASTILLA

Las obras de acondicionamiento de la sala de lactancia en el Mercado de Castilla comenzaron el pasado 17 de diciembre y se realizan aprovechando el espacio de dos puestos del mercado que están fuera de servicio en estos momentos (los puestos números 98 y 108), que anteriormente fueron utilizados como zona de peluquería.

El presupuesto de la obra asciende a 32.246 euros y la empresa encargada es AC2 Obras y Servicios, S.L.NBN Servicios, S.L, adjudicataria del contrato municipal.

Tal y como han destacado los responsables de la firma, los trabajos de demolición y desmontaje del espacio destinado a sala de lactancia se han estado realizando en horario de tardes para no interferir en la actividad normal del mercado durante las fiestas navideñas.

Se han aprovechado parte de los cerramientos, revestimientos e instalaciones del antiguo local, pero se ha señalado la necesidad de renovar y mejorar otros para que el espacio resultante sea accesible y cómodo para el uso al que va destinado.

Tras el desmontaje y levantamiento de todo lo que no se puede reutilizar --como la puerta principal, que no es accesible, el pavimento de madera, en mal estado, los espejos y los vinilos, entre otros elementos-- se adaptará el espacio al uso previsto. Para ello, se colocará pavimento y una puerta principal accesible y cómoda, junto al equipamiento necesario para la función de atención a los bebés.

De igual manera, se adaptarán las instalaciones generales del puesto del mercado --cuadro de luz, fontanería, iluminación, climatización, etc--. El mercado de Castilla es un recinto comercial de 47 años de historia ubicado en pleno barrio de Tres Forques, que comenzó la actividad comercial con 134 puestos de venta de producto fresco y de proximidad.

TRES FORQUES

A parte de las mejoras del Mercado de Castilla, la alcaldesa ha aprovechado su visita a Tres Forques para hacer un balance de las actuaciones que impulsa el Ayuntamiento en el barrio. "En este momento estamos desarrollando dos carriles bici bastante ambiciosos que conectan la zona con la ciudad; hemos habilitado 94 plazas de aparcamiento en la calle Enguera; y vamos a hacer una mejora de todo el alumbrado de la calle Tres Forques", ha señalado.

"Y estamos trabajando también en distintos proyectos, como la mejora de las piscinas del polideportivo del Parque del Oeste, donde también hemos cambiado una zona infantil que estaba bastante deteriorada". En definitiva, ha concluido, en este momento están movilizando cuatro millones de euros en la zona de Tres Forques y van a seguir apostando por la mejora de todos los barrios.