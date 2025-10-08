Mercalicante lanza la tercera edición de los Premios Agroinnova para "contribuir a un desarrollo más sostenible"

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercalicante ha convocado la tercera edición de los Premios Agroinnova, unos galardones que tienen como objetivo "potenciar la innovación, fomentar la colaboración empresarial y contribuir a un desarrollo más sostenible del sector agroalimentario".

Esta iniciativa persigue "la consolidación del compromiso del clúster con el impulso de nuevas ideas y soluciones que mejoren la eficiencia, competitividad y resiliencia de la cadena de valor agroalimentaria".

De esta manera, en la tercera edición de estos premios podrán participar todas las empresas del sector agroalimentario que desarrollen su actividad en alguno de los ámbitos "clave" para el futuro del sector, según ha informado Mercalicante en un comunicado.

Los proyectos presentados serán evaluados por un jurado "experto en innovación y tecnología aplicada al sector agroalimentario", que valorará las candidaturas en base a "la innovación y originalidad; impacto y aplicabilidad en el mercado; sostenibilidad y productividad; potencial de crecimiento y escalabilidad, y colaboración y sinergias empresariales".

De igual forma que en las ediciones anteriores, se concederán tres galardones dotados con 2.000, mil y 500 euros, respectivamente. Además, el jurado podrá otorgar menciones especiales a aquellos proyectos que destaquen por "su enfoque innovador o su contribución a la mejora de la cadena de valor".

Las empresas interesadas en participar deberán cumplimentar el formulario de solicitud disponible en la web www.mercalicante.com y remitirlo junto con la documentación requerida al correo electrónico merca@mercalicante.com antes del 20 de noviembre de 2025. La entrega de premios tendrá lugar durante el mes de diciembre.

Por su parte, la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha señalado que "la innovación es uno de los motores clave para asegurar la evolución y sostenibilidad del sector agroalimentario".

En este sentido, Mejía ha indicado que "con estos premios se busca el apoyo a aquellas empresas que desarrollan proyectos con impacto real, soluciones tecnológicas y propuestas que elevan la calidad, eficiencia y responsabilidad ambiental de toda la cadena agroalimentaria".