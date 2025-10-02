El Mercat Fest de Babel ofrecerá música, gastronomía y compras de proximidad el 11 de octubre en Alicante

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales han preparado una nueva edición del Mercat Fest, en esta ocasión en el Mercado de Babel, que se celebrará el sábado 11 de octubre, a partir de las 10.30 horas, y ofrecerá música, gastronomía y la posibilidad de realizar compras de proximidad.

Así, para esta jornada de dinamización comercial se ha previsto un "amplio programa" de 'showcookings', talleres infantiles, 'jazz' en directo con Almaens Jazz Band, actividades, zancudos y malabares, sorteos en la 'paraeta' de Facpyme, animación y música en vivo con el concierto de Amenaza Verde, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Como novedad, se ha previsto pintar un "amplio mural" de un bodegón de frutas y verduras en el acceso del Mercado de Babel durante esta mañana festiva. El mural lo pintará el equipo de artistas Doble13 para "crear un espacio que ponga en valor los productos de proximidad" de los mercados alicantinos y dar "vida a este espacio".

La concejala de Mercados y Comercio, Lidia López, ha presentado este jueves el programa del nuevo festival, que llega a su octava edición y "se consolida en la ciudad". "Es una fiesta para poner en valor a nuestros mercados, incentivar y apoyar el comercio local, acercar los productos de calidad al público, la gastronomía en el año de la capitalidad, y es un día de celebración con los clientes que apuestan por comprar calidad en los más de 52 puestos de este emblemático mercado".

Y ha explicado que los mercados municipales "son el lugar desde donde se abastecen todos los restaurantes y la hostelería" y que en ellos se encuentra "el producto más fresco y de temporada". "Apostar por comprar en los mercados es comprar calidad", ha remarcado.

La edil ha animado a la ciudadanía a "sumarse a esta iniciativa y disfrutar de una mañana festiva y de celebración" y se ha mostrado "segura" de que la iniciativa "será de nuevo un éxito". "Conseguimos acercar nuestros mercados al barrio, que la gente vuelva a comprar, llenarlos de vida y ayudar así a tener un comercio más dinámico, activo y moderno y poder vivir una experiencia en familia y con amigos", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes Concesionarios de los Mercados Municipales de Alicante, Francisco Alemañ, también ha invitado a la población a que acuda al Mercat Fest: "Nos volcamos con mucha ilusión en organizar estas jornadas, que siempre son un éxito y nos diferencian. Agradecemos la buena acogida que tienen e invitamos a llenar de fiesta y vida el próximo sábado 11 de octubre el Mercado de Babel, que es único y muy singular".

ACTIVIDADES

El festival aúna gastronomía, cultura y actividades para toda la familia y se vuelve a apostar por este formato con más actividades organizadas de 10.30 a 14.30 horas. La programación contará con música en directo y conciertos de Almaens Jazz Band y el grupo local Amenaza Verde. Los puestos sacarán sus productos para que se puedan degustar en las propias paradas de los comercios durante toda la mañana.

El evento lo presentará Miguel Noguera, que cuenta con experiencia en dinamizar los Mercat Fest, y se ha previsto ofrecer música y animación. La mañana también la animarán los zancudos y malabares con Pink Red Clown y el programa se completará con las tradicionales actividades infantiles, con unos talleres de pintacaras. Durante la jornada, Facpyme sorteará varios regalos.

"REVITALIZAR LOS MERCADOS"

Los Mercat Fest nacieron para "revitalizar los mercados" y "poner el foco en ellos". Se celebran por los cuatro mercados que tiene la ciudad y también sirven "para atraer nuevo público con actividades para todos, ya que son el centro de los barrios y se impulsan a su vez para que los ciudadanos los redescubran, convirtiéndolos en un lugar de encuentro y puedan vivir la experiencia de conocer a sus comerciantes".

El Mercado de Babel tiene más de 43 años. Fue inaugurado en 1982 y, con una superficie de venta de 3.482 metros cuadrados, es el segundo más grande de Alicante. Está ubicado en la calle Asilo, en el barrio alicantino que le da nombre.