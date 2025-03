Mercedes Caballero: "La indiferencia es la más macabra de las posiciones"

Debuta en la novela con 'La soledad del pecado', que pone el foco en "la España silenciada de la dictadura" y la trama de bebés robados

La diputada valenciana Mercedes Caballero debuta en la novela con 'La soledad del pecado' (Mascarón de Proa), una obra que pretende "remover las entrañas" poniendo el foco en la trama de los bebés robados en España y que no se resigna a permanecer impasible ante una tragedia de tal magnitud. "La indiferencia es la más macabra de las posiciones".

Así lo asegura la autora, en declaraciones a Europa Press, con motivo de la publicación del libro, que se presenta el próximo miércoles, 27 de marzo, en cisma, en un acto que contará con la presencia de Alfons Cervera y Susana Fortes.

'La soledad del pecado' da a conocer a los lectores a tres generaciones de mujeres atrapadas por las normas sociales de su tiempo, donde las emociones reprimidas y los secretos familiares son los protagonistas. Así, Ángeles, María y Paz son las tres voces entrelazadas protagonistas de una misma historia que las une y las aleja al mismo tiempo. Tres madres que a su vez son hijas en tres contextos sociales diferentes. A través de cartas y relatos personales, se invita a reflexionar sobre las luchas internas, las imposiciones sociales y la resiliencia frente a un contexto cultural restrictivo.

Caballero, portavoz socialista de Memoria Histórica en Les Corts Valencianes, explica que, aunque la obra surge después de años recibiendo información y recopilando experiencias de personas que fueron víctimas del robo de recién nacidos, el volumen es ficción y no se basa en una única historia real.

El origen de la obra hay que buscarlo en el hecho de que, pese a que las redes de robo de bebés tuvieron su punto álgido de actividad durante la dictadura franquista, especialmente en las décadas de los cincuenta y sesenta del pasado siglo, se extendieron hasta 1990 y, pese a ello, es un tema del que no se ha hablado lo suficiente.

"Es una parte de la Memoria Democrática que involucra a parte de la Iglesia, el Estado y el personal sanitario y que hasta hace bien poco es como si no hubiera existido", señala Caballero, que comenta que después de años trabajando en este ámbito "algo hizo click" en su cabeza y pasó del "tengo que hacer al hacer".

El resultado es un relato en el que, además del trasfondo de los bebés robados, se ofrece "una foto de esa España silenciada por la dictadura, en la que el terror hacía priorizar la reputación de la familia frente a los sentimientos".

Los 62 años que abarca el desarrollo de la novela dejan constancia también de cómo cambia el concepto sobre los derechos de la mujer, desde una época en la que había que esconder un embarazo, puesto que se consideraba una deshonra, hasta la actualidad, donde, "por suerte las mujeres elegimos cuándo y cómo queremos ser madres".

No obstante, Caballero advierte de los pasos atrás que se pueden dar en derechos y en el rescate de al Memoria Histórica. En este sentido, comenta que empezó a redactar la novela en el verano de 2022, pero "obviamente con la nueva legislatura de PP y Vox", se "envalentonó para sacar este tema a la agenda pública".

CONOCER LA HISTORIA "EN SU TOTALIDAD"

"No puede ser que la gente siga pensando 'vamos a dejar eso y sigamos adelante'. Esto no vale porque estamos hablando de muchísimas familias que todavía no saben si su bebé murió o no y mucha gente que no sabe si su adopción fue ilícita. La Historia hay que conocerla en su totalidad, para bien y para mal, y creo que, incluso, si personas votantes o representantes de la extrema derecha sufrieran en sus carnes el robo de un bebé se rebelarían", asevera.

Mercedes Caballero es licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Politécnica de Valencia. Ha trabajado como periodista en gabinetes de comunicación institucionales, pero su verdadera pasión la ha volcado en la defensa de la Memoria Histórica de la España de la guerra y la dictadura.