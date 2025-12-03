Merlin Properties presenta su parque logístico de Bétera (Valencia) que contará con más de 95.000m2

Director de Logística Merlin Properties, CEO de Merlin Properties, Alcaldesa de Bétera, CEO Pavasal y CEO Clásica Urbana - MERLIN PROPERTIES

VALENCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Merlin Properties ha presentado este miércoles su nuevo parque logístico en Bétera (Valencia) que contará con más de 95.000m2 y que prevé finalizar una de sus primeras naves, que ya está en construcción, antes de finalizar el verano de 2026, según ha informado la compañía.

Este nuevo desarrollo, denominado Valencia Bétera Park, se ubica en la primera corona logística de Valencia, con acceso directo a las autopistas A-7 y A-3 y proximidad al Puerto de Valencia, uno de los más importantes del Mediterráneo.

Esta localización estratégica, unida al importante rol del Corredor Mediterráneo en la distribución nacional e internacional, convierte a Bétera en un punto clave en un contexto donde la logística es un pilar fundamental para la competitividad económica, han señalado.

El parque logístico sumará más de 95.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA), repartidos en tres naves de 25.000 m2 y una de 20.000 m2, con alturas libres de 13,70 metros, playas de maniobra de 50 metros y especificaciones técnicas de última generación. Estas características lo posicionan como una infraestructura preparada para responder a las crecientes demandas del comercio electrónico, la distribución internacional y la optimización de procesos logísticos, según las mismas fuentes.

IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico será "significativo" ya que se generán unos 1.000 empleos directos e indirectos (además de unos 250 durante la construcción), se dinamizará el tejido empresarial y atraerá operadores que buscan instalaciones "modernas, eficientes y sostenibles", según la compañía que ha subrayado que este desarrollo contribuirá a la consolidación de Valencia como uno de los principales hubs logísticos de la Península Ibérica.

El parque contará con certificación energética LEED Gold e incorporará instalaciones fotovoltaicas, reforzando el compromiso de Merlin con la eficiencia energética y la reducción de la huella ambiental. Además, se han integrado soluciones constructivas que garantizan altos estándares de calidad y sostenibilidad.

La presentación del parque ha contado con la presencia la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío Escribá, y el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, así como miembros del equipo de logística de la compañía y representantes de las empresas colaboradoras Pavasal, encargada de la urbanización, y Clásica Urbana, responsable de la construcción del primer edificio. Asimismo, han participado la AEMON (Asociación Empresarial de Náquera, Moncada, Alfara y Bétera), la ACB (Asociación de Comerciantes de Bétera) y FEPEVAL (Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana).

Verdevío ha destacado que "Valencia Bétera Park no es únicamente un nuevo parque logístico. Es una apuesta de futuro que sitúa a Bétera en un lugar preferente dentro del mapa económico de la Comunitat Valenciana". En este sentido ha indicado que va a tener un "impacto directo y muy positivo" en el municipio ya que va a dinamizar el tejido empresarial, generando sinergias con comercios, servicios y sectores auxiliares.

"Bétera se convierte así en un punto de atracción de inversión, capaz de atraer nuevas actividades que complementen y fortalezcan nuestro tejido económico", ha subrayado

Por su parte, Clemente ha destacado que este desarrollo no solo refuerza su posición en el sector logístico, sino que contribuye a consolidar a Valencia como un hub estratégico para la distribución y el comercio internacional. "Nuestra apuesta por Bétera es una apuesta por el crecimiento de la región", ha dicho.