El mes comienza con un ligero descenso de las temperaturas y chubascos en el interior norte de Castellón

Archivo - Amanece nublado en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este lunes con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes de tipo bajo en el litoral a primeras horas y de nubes de evolución diurna en el interior del norte de Castellón por la tarde, donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta.

Las temperaturas mínimas registrarán cambios ligeros; y las máximas irán en descenso en Castellón y con cambios ligeros en el resto, según la prediccion de Aemet.

Así, en las capitales de provincia el mercurio oscilará entre los 19º y los 29 en Alicante, entre los 21º y los 29º en Castelló y entre los 19º y 27º en València. Por su parte, el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía.