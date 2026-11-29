Archivo - Una persona mete su voto en una urna - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ/MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera mesa electoral en comunicar su constitución en toda España en los comicios generales de este domingo, a las ocho en punto de la mañana, ha sido la instalada en el Polideportivo Municipal de Borriana (Castellón).

Esta es una de las anécdotas de las primeras horas del 29N que ha destacado la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, en una rueda de prensa en el Centro de Datos instalado en Ifema de Madrid, junto a la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.

La normalidad ha marcado el inicio de la jornada, con las mesas y las juntas electorales de zona provinciales constituidas "sin incidentes dignos de mención". El 100% de las mesas electorales de toda España han quedado constituidas con normalidad a las 10.28 horas, según datos del Ministerio del Interior.

Un total de 3.875.377 personas están llamadas a votar en la Comunitat Valenciana en las elecciones de este 29N. De ellas, 152.539 son españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA) y el resto --3.722.838-- son residentes en la autonomía.