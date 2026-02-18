Metrovalencia facilita el desplazamiento al Roig Arena con la Línea 10 para la fase final de la Copa del Rey Baloncesto

Estación Quatre Carreres - METROVALENCIA

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia facilitará el desplazamiento a todas aquellas personas que quieran acudir a la fase final de la Copa del Rey de baloncesto con la Línea 10 de tranvía (Alacant-Natzaret), dado que los partidos, que se disputarán desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero, se juegan en el Roig Arena, donde en las inmediaciones Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) posee la parada de tranvía de Quatre Carreres.

La conexión entre el centro de la ciudad, en la estación de Alacant, hasta el recinto donde se disputan los partidos, en las inmediaciones de la parada Quatre Carreres, se realiza en ocho minutos, tras recorrer tres paradas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para acudir a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias se puede coger tanto el tranvía con destino Natzaret como el de Ciutat Arts i Ciències-Justícia, y la frecuencia de paso es de 7,5 minutos los días laborales y de 10 minutos los sábados, domingos y festivos.

Este año, como novedad, los trasbordos entre la estación de Xàtiva (L3, L5 y L9) y la de Alacant (L10) se realizarán por el recién inaugurado paso peatonal que une ambas instalaciones por un amplio pasillo.

Asimismo, las conexiones entre Bailén (L7) y Plaça Espanya (L1 y L2) con la de Alacant se seguirán realizando como en años anteriores sin coste alguno. En el sentido inverso, desde la L10 al resto de la red, el trasbordo tampoco tendrá coste.

Por tanto, tras salir de las instalaciones de Metrovalencia en Bailén o Plaça Espanya, los usuarios podrán dirigirse caminando por la calle o por el pasaje peatonal de Bailén hasta Alacant, donde podrán validar su título de transporte sin que se les descuente ningún viaje adicional. El tiempo que dispondrán los usuarios para realizar este enlace gratuito es de 20 minutos.

LOS PARTIDOS

La fase final de la Copa del Rey de baloncesto la disputarán los ocho primeros equipos clasificados en la ACB en la jornada 17 de la actual temporada. Estos son Real Madrid (cabeza de serie), Valencia Basket (cabeza de serie y anfitrión), Barça (cabeza de serie), Kosner Baskonia (cabeza de serie), Joventut Badalona, UCAM Murcia, Unicaja Málaga y La Laguna Tenerife.

Los partidos de cuartos de final se disputarán el jueves 19 de febrero entre el Valencia Basket y Joventut de Badalona, a las 18 horas, y Real Madrid y Unicaja, a las 21 horas. El viernes 20 se jugarán los partidos entre Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife, a las 18 horas, y el Barcelona contra el UCAM Murcia, a las 21 horas.

Las semifinales tendrán lugar el sábado 21 de febrero entre los equipos ganadores de los partidos del jueves, entre sí, a las 18 horas, y los que obtengan la victoria el viernes, también entre sí, a las 21 horas. La final se disputará el domingo 22 de febrero entre los ganadores de las semifinales a las 19 horas.