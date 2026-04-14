Metrovalencia inicia el traslado de trabajadores a la sede de València Sud, camino de recuperar su "plena operatividad"

Metrovalencia inicia el traslado de trabajadores a la sede de València Sud y afronta la fase final para recuperar la plena operatividad de las instalaciones tras la dana - GVA

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras del proceso de reconstrucción de la sede de Metrovalencia tras la dana del 29 de octubre de 2024 han entrado en su fase final para recuperar la "plena operatividad", lo que ha permitido iniciar el traslado de trabajadores mientras se ultiman los trabajos en algunos departamentos y en el Puesto de Mando.

De este modo, durante el mes de abril se está procediendo a la reincorporación definitiva de todo el personal de FGV al conjunto de instalaciones y oficinas de València Sud, situado en las proximidades del barranco del Poyo. Con ello, en la próximas semanas la renovada sede podrá operar "con normalidad" y dejarán de utilizarse las instalaciones provisionales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Con anterioridad ya se habían puesto en funcionamiento las vías auxiliares, las dependencias de instalaciones fijas y la nueva estación y aparcamiento intermodal y otras dependencias dedicadas al personal de circulación y conducción, han apuntado desde la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación que preside Vicente Martínez Mus.

Junto a las diferentes dependencias en València Sud se encuentran los talleres, en servicio desde la reapertura del conjunto de la red de Metrovalencia, el pasado 27 de junio de 2025. En estos últimos meses se ha completado la renovación de la zona auxiliar, que también pasa a estar operativa.

Las instalaciones de València Sud incluyen las oficinas centrales, Puesto de Mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de Acceso y Seguridad, Archivo Histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento. Asimismo, el Centro de Datos del propio Puesto de Mando también se ha subido a las plantas superiores del edificio, así como los sistemas de suministro de energía para garantizar su funcionamiento ante circunstancias adversas.

60 MILLONES DE EUROS

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha destinado cerca de 60 millones de euros a la reconstrucción del complejo de València Sud, de los que 30 millones de euros para la rehabilitación y equipamiento del conjunto de instalaciones, devastadas por el agua, y otros más de 28 millones de euros a la reconstrucción de vías auxiliares, nueva estación y aparcamiento.

En conjunto, la Generalitat ha destinado más de 140 millones de euros destinados a hacer frente a los cuantiosos daños provocados por las inundaciones en la red de Metrovalencia. El "principal hito", según el Consell, fue la recuperación de la circulación en toda la red afectada el pasado junio, lo que implicó que el servicio funcionara con regularidad para los usuarios. Desde entonces las labores de reconstrucción se han centrado en la sede operativa, "sin perjuicio alguno para los viajeros", han apuntado.

NUEVO PUESTO DE MANDO

El nuevo Puesto de Mando de Metrovalencia comenzará a funcionar en pruebas en las próximas semanas, lo que permitirá dejar de utilizar el puesto provisional de Machado creado tras la dana y que se mantendrá para utilizarse en caso de que fuera necesario.

Esta instalación, reconstruida tras la dana, se ha instalado en la primera planta del edificio de oficinas de València Sud que sustituye el arrasado por la riada. El nuevo centro de control contará una vez en servicio con un equipo alternativo que es el que actualmente está en funcionamiento en el los talleres de Machado.

El Puesto de Mando es el centro neurálgico del que se sustenta todo el tráfico de una red ferroviaria, como es el caso de Metrovalencia. Desde esta instalación no sólo se regula y gestiona la circulación, sino que también se controlan las subestaciones eléctricas, catenarias e instalaciones de las estaciones, así como todos los sistemas de atención al viajero y la central operativa de seguridad ciudadana.

Junto a la sede también está operativa la nueva estación de València Sud. El pasado 16 de enero se abrió al público, lo que implicó una mejora de las condiciones de accesibilidad e intermodalidad respecto a las instalaciones anteriores. Estas nuevas instalaciones incorporan un paso inferior peatonal que conecta los andenes con el aparcamiento, situado junto a las instalaciones de València Sud, de manera totalmente accesible.

El nuevo edifico, acondicionado para Personas de Movilidad Reducida (PMR), gracias a tres ascensores, está situado en el centro de la zona de aparcamiento, con más de 530 plazas de aparcamiento.