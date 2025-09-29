Metrovalencia modifica su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía por las lluvias

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Metrovalencia ha modificado este lunes su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía como consecuencia de las fuertes lluvias previstas para Valencia y Castellón que han obligado a decretar la alerta roja, según ha informado la entidad en redes sociales.
De esta forma, Metrovalencia aplica el horario de sábado para sus líneas, han indicado las mismas fuentes.
Si los ciudadanos necesitan desplazarse en este medio de transporte, desde Metrovalencia han pedido que se informen con antelación.
Por el momento, esta mañana la circulación de la Línea 2 de Metrovalencia estaba interrumpida entre Santa Rita y Llíria.