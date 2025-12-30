Metrovalencia ofrecerá servicio de manera continuada durante la Nochevieja y hasta la mañana del 1 de enero

Archivo - Imagen de un tranvía. - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliará el servicio nocturno habitual con motivo de la Nochevieja, de modo que el paso de trenes y tranvías se mantendrá de manera ininterrumpida, desde la noche del 31 de diciembre, antes de las campanadas, hasta la mañana del 1 de enero.

Este dispositivo especial permite incrementar a toda la noche la oferta habitual que se presta los viernes, sábados y vísperas de festivos, desde el servicio nocturno y que facilita el paso de trenes y tranvías hasta cerca de las tres de la madrugada.

Este servicio nocturno especial se suma a la programación prevista por Metrovalencia con motivo de las fiestas navideñas, que incluye mantener los horarios habituales en las jornadas laborables, el servicio nocturno y los tranvías adicionales a Expojove, del 26 de diciembre al 4 de enero, ha informado la Generalitat en un comunicado.

FGV recomienda a los usuarios que se informen a través de la página web www.metrovalencia.es, app oficial y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en @metrovalencia y en facebook/metrovalencia.fgv.

LÍNEAS DE METRO

Con el servicio especial de Nochevieja los destinos a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja del Túria contarán con servicio hasta las 3 horas de la madrugada aproximadamente desde las estaciones de València, tomando como referencia la estación de Àngel Guimerà, en la que confluyen las Líneas 1, 2, 3, 5 y 9, con las mismas frecuencias que el servicio nocturno habitual.

A partir de esa hora y hasta el inicio del servicio del 1 de enero, los trenes finalizarán destino en Aeroport, Marítim, Alboraya-Peris Aragó, Paterna, Seminari y Torrent Avinguda con una frecuencia de 40 minutos, que se reducirán a 20 minutos en los tramo subterráneos.

LÍNEAS DE TRANVÍA

En las Líneas 4 (Dr. Lluch-Mas del Rosari) y 6 (Tossal del Rei-Marítim) el tranvía circulará toda la noche con una frecuencia de paso de 40 minutos, teniendo en cuenta que la Línea 4 tendrá como final Vicente Andrés Estellés, excepto dos trenes que llegarán a Mas del Rosari.

En la Línea 8 (Neptú-Marítim) tendrá una frecuencia de 40 minutos hasta las 2.45 horas. Después, hasta 4.45 horas, cada 60 minutos y luego, de nuevo, cada 40 minutos hasta el inicio del servicio del 1 de enero.

En la Línea 10 (Alacant-Natzaret) se circulará toda la noche con una frecuencia de 40 minutos hasta Natzaret y 20 minutos hasta Ciutat de les Arts i Ciencies Justicia, hasta enlazar con el servicio regular del 1de enero.

ALICANTE

TRAM d'Alacant, por su parte, ofrece, por segunda vez, servicio especial adicional en Nochevieja, en las Líneas 1, 2, 3 y 4 para garantizar así la movilidad de los alicantinos y visitantes antes y después de las campanadas.

Este servicio especial se suma al servicio ordinario del día 31 de diciembre, siendo Luceros la estación de inicio y destino de todas las líneas en circulación. Con el dispositivo previsto se facilita la conexión con el TRAM d'Alacant entre Alicante y las poblaciones de Sant Vicent del Raspeig, El Campello, La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm.

Se trata de una iniciativa que se pone en marcha por segundo año consecutivo desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con la finalidad de mejorar las opciones de movilidad de Alicante y otras poblaciones cercanas para reducir el número de desplazamientos en vehículo privado.

Para más información los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas, en el teléfono gratuito de información 900 72 04 72, así como en la web www.tramalacant.es, app oficial y Navilens Go.

DISPOSITIVO ESPECIAL POR LÍNEAS

En Línea 1 (Luceros-Benidorm) la ampliación del servicio nocturno tras los últimos trenes del servicio ordinario permitirá circular hasta Benidorm desde Luceros y con parada en todas las estaciones, a las 00.19 horas del día 1 de enero. En esta misma línea saldrá desde Benidorm un tren a las 01.50 horas en dirección a Luceros.

En Línea 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig), tras el servicio habitual, se ofrecerán tranvías cada 30 minutos desde las 23.54 horas hasta la 01.54 horas, desde Luceros a Sant Vicent del Raspeig. En sentido contrario Sant Vicent- Luceros, circularán tranvías cada 30 minutos desde las 23.54 horas hasta las 02.24 horas.

En Línea 3 (Luceros-El Campello) la ampliación del servicio nocturno tras el horario habitual se producirá desde las 23.19 h hasta las 03.19 horas en dirección a El Campello, con diferentes frecuencias. En dirección a Luceros circularán trenes adicionales desde 22.10 horas hasta 02.40 horas, con diferentes frecuencias.

En Línea 4 (Luceros-Plaça de La Coruña) se ofrecerán también circulaciones cada 30 minutos desde las 22.59 horas hasta la 01.59 horas desde Luceros y entre las 23.30 horas a las 02.30 horas desde Plaça de La Coruña, con una frecuencia de 30 minutos.

Los trenes y tranvías volverán a circular a las 06.04 horas en Línea 1 de Luceros a Benidorm con parada en todas las estaciones; a las 06.29 horas de Luceros a Plaça de La Coruña ya las 06.24 horas en dirección a Sant Vicent del Raspeig.

En dirección contraria las circulaciones comenzarán desde El Campello en dirección a Luceros a las 05.25 horas. El primer tren de Benidorm a Alicante saldrá a las 07.05 horas y en dirección a Altea las 05.35 horas.

En Línea 5 (Porta del Mar-Plaça de la Coruña) comenzarán a circular a las 07.17 horas y en Línea 9 (Denia-Benidorm), partirán trenes desde Denia a Benidorm a las 06.02 horas. Desde Benidorm a Denia el primer tren circulará a las 05.35 horas.