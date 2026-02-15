Metrovalencia presta servicio de autobús entre Paterna, La Cañada y l'Eliana tras la caída de un árbol en La Vallesa

Metrovalencia presta servicio autobús entre Paterna, La Cañada y l'Eliana tras la caída de un árbol a la vía en La Vallesa - METROVALENCIA

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia presta este domingo servicio alternativo de autobús entre Paterna, La Cañada y l'Eliana tras la caída de un árbol en la zona de La Vallesa sobre la vía de la Línea 2, según ha informado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en redes sociales.

Este servicio sustitutivo por carretera no realiza parada en los apeaderos de la línea, según han precisado las mismas fuentes, que apuntan que la previsión es que los trabajos de reparación finalicen durante la mañana de este domingo.

FGV interrumpió este sábado en varios momentos del día el servicio de la Línea 2 en su tramo norte, entre La Canyada y Llíria, tras la caída de varios árboles sobre la catenaria a consecuencia del temporal de viento que afecta a la Comunitat Valenciana.