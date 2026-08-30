Metrovalencia recupera el horario habitual en toda su red el 1 de septiembre

Usuarios de Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia recuperará a partir del próximo martes 1 de septiembre el horario habitual en todas sus líneas, una vez concluido el mes de agosto, en el que se aplica uno diferente al del resto del año ante el habitual descenso de viajeros en este periodo, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Durante el mes de agosto el servicio ofrecido es el equivalente al horario intermedio que se aplica los sábados durante el resto del año, excepto los festivos, que han continuado con su horario habitual. Respecto al servicio nocturno de viernes, sábados y vísperas de festivos se ha mantenido en agosto al igual que el resto del año.

En este sentido, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha señalado que este año la recuperación del horario habitual de Metrovalencia "se suma a la reapertura de las estaciones, desde el 31 de agosto, de Aragó, Amistat, Ayora y Marítim que han estado cerradas como consecuencia de las obras de renovación del túnel que se han ejecutado desde finales de junio".

A su vez, el último tren de Línea 3 que ha estado afectado por las obras de renovación del tramo Aeroport-Quart de Poblet, de domingo a jueves, recupera su horario habitual también desde el próximo 31 de agosto.

El conjunto de estas dos actuaciones en ejecución tiene un presupuesto de 24 millones de euros y forma parte del Plan de Actuación FGV 2026-2030 que, con un presupuesto superior a los 830 millones de euros, tiene como objetivo "modernizar las infraestructuras e instalaciones y mejorar el servicio de Metrovalencia y TRAM d'Alacant".

En concreto, en la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana se han presupuestado unos 275 millones de euros para el apartado de renovación. Martínez Mus ha destacado que "una vez completadas estas obras y con la aplicación del horario habitual la red de Metrovalencia estará operativa con total normalidad de cara a la vuelta al trabajo y el próximo inicio del curso académico".