Metrovalencia trabaja en un nuevo sistema de información al viajero con datos a tiempo real sobre el servicio

Metrovalencia - GVA

La previsión es que se instale a lo largo de 2028

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS

Metrovalencia trabaja en la implantación de un nuevo Sistema de Información al Viajero y Gestor de Contenidos, denominado SiIV_360º, con el objetivo de ofrecer información en tiempo real sobre el servicio de transporte desde cualquier dispositivo o canal (teleindicadores, cartelería digital, web, app, etcétera) - .

Esta iniciativa, incluida en el Plan de Actuación de FGV 2026-2030, cuenta con un presupuesto superior a los 2,4 millones de euros, IVA incluido, y se espera que esté instalada a lo largo de 2028, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

De manera paralela, está prevista la renovación, ampliación e instalación de nuevos teleindicadores, cartelería digital y otros soportes de información al viajero, situados en estaciones, paradas y material móvil.

Esta actuación se circunscribe inicialmente a la red de Metrovalencia, pero posteriormente se desarrollará también en el TRAM d'Alacant, incorporando progresivamente los distintos dispositivos de información existentes o que se instalen en estaciones y trenes.

El nuevo sistema de información se gestionará desde los centros de control integrados en los Puestos de Mando de València Sud y La Marina. De esta manera se centralizarán las informaciones de todos los sistemas activos como teleindicadores, megafonía, interfonía, circuito cerrado de televisión (CCTV), cartelería digital, equipos embarcados en unidades móviles, redes sociales y aplicaciones web.

El sistema de información al viajero es una pieza fundamental para la operación y estrategia de comunicación y atención al cliente de FGV. Con esta actuación evolucionan y se actualizan los dispositivos actuales para mejorar la calidad de la información y responder a las necesidades y expectativas de los usuarios que viajan en la red de metro y tranvía.

VENTAJAS DEL SIIV_360º

El nuevo contrato contempla, además del desarrollo de la plataforma, la integración de los sistemas actuales, con el fin de unificarlos en una única solución tecnológica que permita una gestión más ágil y eficiente de la información.

De forma previa a su despliegue, se llevará a cabo una auditoría del sistema actual y un inventario de los equipos existentes, que servirán de base para la elaboración del plan de implantación y migración. Asimismo, se prevé la definición de un plan de formación dirigido al personal implicado una vez finalizada la implantación del sistema, así como el mantenimiento del mismo por un periodo de 10 años.