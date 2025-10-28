Metrovalencia y TRAM d'Alacant circularán hasta más de las tres de la mañana en la noche de Halloween

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia facilitará la movilidad durante la noche del próximo viernes 31 con motivo de la noche de Halloween y la víspera de la festividad de Todos los Santos. Al servicio nocturno habitual del fin de semana se sumarán cuatro trenes y seis tranvías hasta las 3.30 horas de la madrugada, hora de paso por el centro de la capital.

Por su parte, el TRAM d'Alacant ofrecerá este viernes 31 un servicio especial nocturno hasta aproximadamente las tres de la mañana del sábado para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la ciudad con motivo de la fiesta de Halloween, avanza Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

En el caso de Metrovalencia, al servicio nocturno habitual del fin de semana y vísperas de festivos --hasta Bétera, Llíria, Picassent, Aeroport, Alboraia-Peris Aragó, Rafelbunyol, Ribarroja de Túria, Torrent Avinguda, Marítim, Paterna y Seminari-- también se pondrán en circulación un tren de la línea 1 entre Seminari y Torrent Avinguda, uno de la línea 3 de Alboraia Peris Aragó a Aeroport y otro de Aeroport a Alboraia Peris Aragó, y uno más de la línea 7 entre Torrent Avinguda y Marítim.

Además, las circulaciones nocturnas de fin de semana del tranvía --hasta Doctor Lluch, Vicente Andrés Estellés, Tossal del Rei, Marítim, Neptú, Natzaret y Mas del Rosari-- se verán reforzadas por un tranvía entre Mas del Rosari y Beteró, otro entre Doctor Lluch y Vicent Andrés Estellés, otro entre Tossal del Rei y Beteró y un último entre Marítim y Doctor Lluch.

Para el 1 de noviembre, el metro y tranvía en València acercan a los usuarios aL Cementerio General (estación de Sant Isidre), AL de Cabanyal (La Carrasca, Beteró, La Cadena y Tarongers-Ernest Lluch), al de Benimaclet (Benimaclet) y al Campo Santo de Burjassot (Vicent Andrés Estellés y À Punt). También facilitan el acceso a otros cementerios situados en los municipios por los que circulan las líneas de metro y tranvía.

En Alicante, el TRAM ofrecerá este viernes un servicio especial nocturno hasta aproximadamente las tres de la mañana del sábado para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la ciudad con motivo de Halloween.

Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual. En total, 45 tranvías conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso.

La línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig) ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 1.54. De San Vicent, el primero lo hará a las 23.09 y el último a las 2.24.

La línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá 11 trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último de la misma estación a las 3.04. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 y el último será a las 23.10.

Además de estos convoyes, de vuelta, las tres últimas circulaciones de la línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

La línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha 14 convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 1.59. Desde plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 y la última a las 2.30.

Los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta. Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar el teléfono 900 72 04 72, así la web del TRAM y la 'app' oficial.