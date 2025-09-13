Metrovalencia y TRAM d'Alacant facilitan en agosto 6,4 millones de desplazamientos

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha facilitado la movilidad de 6.441.240 pasajeros durante el mes de agosto a través de los servicios de Metrovalencia y TRAM d'Alacant.

En concreto, Metrovalencia ha alcanzado 4.846.620 movimientos y TRAM d'Alacant 1.594.620, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

En el caso de Metrovalencia, las seis líneas de metro sumaron 4.117.159 desplazamientos y las cuatro de tranvía alcanzaron 729.461 movimientos. La jornada de mayor volumen de tráfico fue el viernes día 29 con 193.317 pasajeros.

La línea de metro que más personas desplazó fue la línea 3 (Rafelbunyol/Aeroport) con 1.056.515 clientes; seguida de la línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda) con 715.663; la línea 1 (Masies-Castelló) con 691.441; la línea 5 (Aragó/Aeroport) con 656.515; la línea 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) con 604.484; y finalmente la línea 7 (Aragó/Torrent Avinguda) con 392.541 usuarios.

Las líneas 1, 5 y 7 han tenido interrumpido parcialmente su recorrido por obras durante agosto. De esta forma, la L1 ha dado servicio ferroviario entre Masies y Castelló, enlazando Masies y Bétera con autobús debido a unas obras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la A-7.

Por su parte, las L5 y L7 han desplazado a sus viajeros desde sus respectivos orígenes hasta Aragó, debido a las obras que FGV ejecutaba en agosto en el túnel común a ambas líneas entre Aragó y Marítim.

En el caso del tranvía, la que más movimientos registró fue la línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) con 377.558 viajes, seguida de la línea 10 (Alacant-Natzaret), con 180.455; la línea 6 (Tossal del Rei-Marítim) con 159.207, y la línea 8 (Neptú/Marítim), que sumó 12.241 viajeros.

TRÁFICO POR ESTACIONES

En el tráfico por estaciones, Xàtiva (L3, L5 y L9) se sitúo en primer lugar con 359.470 desplazamientos; en segundo lugar Colón (L3, L5, L7 y L9) con 263.326, y en tercer lugar Plaça Espanya (L1 y L2), con 196.915 movimientos.

A continuación, se situaron Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 y L9), con 161.012; Túria (L1 y L2), con 148.743; Mislata (L3, L5 y L9), con 128.778; Benimaclet (L3 y L9), con 126.705; Aragó (L5 y L7), con 121.441; Avinguda del Cid (L3, L5 y L9) con 120.239; y en décimo lugar Torrent Avinguda (L2 y L7), con 119.995 validaciones.

En el área metropolitana, destacan como las cinco estaciones más transitadas Mislata (L3, L5 y L9), con 128.778 usuarios; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 119.995; Aeroport (L3 y L5), con 119.687; Roses (L3, L5 y L9), con 93.921; y Salt de l'Aigua (L3, L5 y L9), con 81.530 movimientos.

Entre las paradas del tranvía, destacan Alacant (L10), con 46.560; La Cadena (L4 y L6), con 43.739; Pont de Fusta (L4), con 41.238; Ciutat Arts i Ciències-Justícia (L10), con 41.168; y Platja Malva-Rosa (L4 y L6), con 26.310 usuarios.

TRAM D'ALACANT

Por su parte, el TRAM d'Alacant el día de mayor tráfico fue el sábado día 9 con 58.128 pasajeros. Según la distribución por líneas, la línea 2, que une Luceros con San Vicent del Raspeig, fue la más utilizada con 570.571 movimientos; seguida de la línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, que alcanzó 368.820; la línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, obtuvo 261.573; la línea 4, que une Luceros con Plaza La Coruña, sumó 192.361; la línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, acumuló 117.040; y la línea 5, nexo de unión entre Porta del Mar y Plaza La Coruña, registró 84.255 viajes.

En el tráfico por estaciones, Luceros obtuvo 297.959 pasajeros y Mercado 205.405. Les siguieron Benidorm, con 104.017; Marq-Castillo, con 102.990; y Sant Vicent del Raspeig, con 65.895 usuarios.

De ahí al décimo lugar se situaron El Campello, con 49.856; Pintor Gastón Castelló, con 44.176; Garbinet, con 39.864; Bulevar del Plá, con 46.743; y La Goteta-Plaza Mar 2, con 37.535 movimientos.