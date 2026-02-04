El Micalet de València celebra 600 años con un concierto con sus campanas y pirotécnia

Archivo - MICALET - V.GUTIÉRREZ/AVAN - Archivo

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza de la Reina acogerá el próximo domingo, 8 de febrero, a las 12.00 horas, un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de València, que interpretará La Obertura 1812 de Tchaikovski, acompañada por el tradicional volteo de las campanas del Micalet y por disparos de material pirotécnico.

En este acto, organizado por el Ayuntamiento de para conmemorar el 600 aniversario de la finalización de las obras de la torre, la ciudadanía también podrá disfrutar de otras dos composiciones: la marxa valenciana El Micalet, del compositor Miguel Asins Arbó y el poema sinfónico Es xopà hasta la Moma de Salvador Giner.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha informado de esta nueva cita con la música al aire libre que se celebrará en el marco de la estrategia València Music City y con la colaboración de la Associació Cultural de Campaners de la Catedral de València.

"El objetivo --ha dicho-- es poner en valor el valor patrimonial, histórico y musical de València, y en esta ocasión hemos pensado hacerlo en un espacio emblemático y con la unión de la música sinfónica, el sonido tradicional de la campanas del Micalet y la pirotecnia, que recreará los cinco disparos de cañón de la pieza de Tchaikovski".

"Con este acto conmemoramos el 600 aniversario de la finalización oficial de la torre de la catedral que culminó en febrero de 1426 con la colocación de la gran campana municipal que llevaba el nombre de Micalet y dio nombre al campanario, y reforzamos la apuesta del Ayuntamiento por la cultura como eje vertebrador de la ciudad, en la línea de la estrategia València music City", ha resumido Moreno.