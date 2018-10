Miles de estudiantes salen a la calle en la Comunitat contra la "privatización encubierta" del 'Decreto 3+2'

Publicado 26/02/2015 16:53:07 CET

VALENCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de estudiantes se han manifestado este jueves en la Comunitat Valenciana contra la "privatización encubierta" que creen que supondrá la aplicación del 'Decreto 3+2' -por el cual se reducen los grados universitarios a tres cursos y se aumentan a dos los másteres-. Según alertan, "los créditos del máster son cuatro veces más caros que los de los grados".

"No estamos en contra del 3+2 como tal, pero el precio del máster debería ser el mismo que el del grado y tendría que haber un sistema de becas donde cualquier persona pudiera acceder al sistema público universitario", reivindican.

Las marchas se han llevado a cabo de forma casi simultánea en las capitales de provincia. En Valencia, la movilización ha arrancado las 12.00 horas desde la Facultad de Historia de la Universitat de València, donde han confluido dos convocatorias, una liderada por la coordinadora Estudiantil de Valencia --que integran el Bloc d'Estudiants Agermanants (BEA), Acontracorrent y el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans (SEPC)-- y otra por el Sindicat d'Estudiants.

La confluencia de ambas ha provocado algunos momentos de tensión entre los propios manifestantes. Desde la Coordinadora Estudiantil se quejaban de que el Sindicato de Estudiantes pretendía ponerse en la cabecera de la movilización pese a no trabajar conjuntamente con ellos en la convocatoria y haber actuado por libre. Por su parte, los representantes de Secundaria reclamaban que les dejaran pasar hacia adelante. A mitad del recorrido, los partidarios de la Coordinadora han escenificado su apoyo pasando por delante de los miembros del SE hasta dejarlos a la cola de la manifestación.

La protesta, --que ha reunido a más de 10.000 personas, según los organizadores--, ha contado con el apoyo de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública, que engloba asociaciones de padres y madres y sindicatos docentes. Durante el recorrido se han podido ver pancartas y escuchado consignas como '- caloret i + educació'; 'Hui hi ha vaga, l'educació no es paga', 'Ja està bé de pagar la vostra crisi amb la nostra educació' o 'Siempre contra toda injusticia'.

A la altura de la calle de la Paz se han realizado algunas pintadas, entre las que se podía leer 'Foc al capital' en dos establecimientos comerciales, una sucursal bancaria, un hotel y una cafetería.

También antes de la protesta el aulario norte del campus de Tarongers de la Univeristat de València (UV) ha cerrado "por precaución" después de que unos piquetes lanzaran botes de humo en su interior, según han informado a Europa Press fuentes de la institución académica. La Policía ha explicado que no ha habido detenciones aunque sí identificados por estos incidentes.

En el transcurso de los hechos, un vigilante de seguridad ha sufrido un ataque de ansiedad y ha sido trasladado al hospital por precaución, aunque no ha resultado intoxicado ni presentaba ningún daño personal.

La huelga ha sido secundada por cerca del 90% del alumnado en las universidades valencianas, ha precisado Eva Romaní, de Acontracorrent. La representante sindical ha alertado que de "los másteres son mucho más caros en España que en el resto Europa", siendo el Decreto 3+2 "una medida más en la línea de la privatización de la universidad pública". Así ha reclamado "más becas y que se rebaje el precio del crédito del máster al del grado".

En la misma línea, Jordi Caparrós, del BEA, ha denunciado que el decreto impulsado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es un nuevo "golpe de Estado" para el sistema público. En concreto, la medida dará "carta blanca" a cada universidad para que elija qué quiere hacer, lo que a su entender es "injusto". Habrá estudiantes que con la misma titulación tengan tres años de grado y otros cuatro.

Desde el SE, su portavoz Ainoa Murcia, ha calificado esta reforma universitaria como un "nuevo ataque brutal a la educación pública". "El desembolso económico que supondrá es imposible permitírselo para una familia trabajadora. Para poder hacer una carrera que te permita acceder mercado laboral, entre 15.000 y 20.00 euros", ha calculado.

"No vamos a permitir que a los hijos de los trabajadores no se nos permita formarnos", ha advertido Murcia, quien ha avanzado que si no se paraliza esta medida, en marzo habrá nuevas movilizaciones. En esta segunda jornada de huelga convocada por el SE, ha cifrado el seguimiento en un 95% en los centros de Secundaria y un 75% en universidades.

Por su parte, desde la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública, Pau Díaz (FE CCOO PV) ha lamentado la "dificultad en el acceso a la universidad" que augura con Decreto 3+2 y ha expresado que desde la Plataforma han querido "colaborar para el éxito de la convocatoria del estudiantado, con reivindicaciones "comunes" a toda la comunidad educativa. comunes. Unidad de la comunidad educativa imperante.

Desde STEPV, Marc Candela ha lamentado también que el 3+2 "complica todavía más el acceso a los estudiantes a la universidad, a las familias que tienen problemas para tirar adelante y elitiza la universidad". También la coordinadora de profesorado interino, se ha sumado también. Francesc Cerdà ha lamentado que con el decreto "el nivel económico marcará quién entra y quien no a la universidad"

En Alicante, la manifestación ha reunido más de un millar de estudiantes que han partido de las escaleras del IES Jorge Juan hasta Subdelegación del Gobierno. El delegado estudiantil de la UA, David Morcillo, ha cifrado en un 80% el seguimiento en el campus de Sant Vicent del Raspeig. "Éxito total. Se han situado piquetes pero sin altercados ni discusiones, el personal ha podido trabajar", ha dicho.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha informado de que se ha seguido un jornada "normal" en el campus sin la presencia de piquetes y con la asistencia normal del alumnado y de los trabajadores.

En Castellón, centenares de personas se han manifestado sin incidentes. Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovación Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor, FAPA-Penyagolosa y Valencia Laica han expresado su apoyo.

Según ha explicado a Europa Press la representante de Acontracorrent y del Sindicat d'Estudiants del Països Catalans (SEPC), Noa Tendero, a primera hora de la mañana se han concentrado unos 50 piquetes estudiantiles en la Universitat Jaume I, mientras que otros han realizado un recorrido por los institutos de la ciudad "para concienciar a los estudiantes que han asistido a clase de las razones por las que hacemos la huelga".

La Universitat Jaume I (UJI) ha cifrado el seguimento del paro en un 85%.