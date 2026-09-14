La Millor Tapeta del Món busca "potenciar la riqueza culinaria" de Alicante

Presentación de La Millor Tapeta del Món - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha subrayado que impulsa una nueva edición de las jornadas gastronómicas La Millor Tapeta del Món, que se ha presentado este lunes, para "potenciar la riqueza culinaria y la creatividad de los chefs" de la provincia de Alicante.

Esta propuesta continuará los días 15, 16, 21 y 22 de septiembre en el Centro de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante (Cerca), junto al Mercado Central, con 'showcookings' y degustaciones gratuitas.

La Millor Tapeta del Món, que llega este año a su cuarta edición, ha comenzado este lunes con la participación del Restaurante La Fava by Fran Burgos de Benidorm, que ha ofrecido una degustación de su tapa 'Entre la Serra Gelada y nuestra Illeta', una "exquisita y original creación inspirada en dos paisajes emblemáticos de Benidorm con la que ganó el concurso de tapas y pinchos celebrado el pasado mes de junio en el municipio", ha explicado la Diputación en un comunicado.

La programación continuará este martes día 15 con el Restaurante Seis Perlas de El Campello y el miércoles 16 con el Restaurante El Caragol de Francesc de Alcoi. La próxima semana, el lunes 21 de septiembre, será el turno del Restaurante HB de Torrevieja y, por último, el martes 22 cerrará el evento el Restaurante E-Tika de Altea. El comienzo de las actividades será siempre a las 11.00 horas y su acceso es gratuito.

"ATRACTIVO DE PRIMER NIVEL"

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha participado en la puesta de largo de esta cita, donde ha aseverado: "Este evento, que ofrece un espacio extraordinario para que los cocineros y cocineras de la provincia vengan a mostrar lo mejor de sí mismos, es una alianza entre gastronomía, creatividad, innovación, alimentación sana y saludable y turismo".

"Hace mucho que la gastronomía de la provincia dejó de ser un complemento de nuestro turismo para convertirse por sí misma en un atractivo de primer nivel", ha manifestado Pérez, quien ha reiterado que la tapa forma parte de la "propuesta gastronómica" alicantina.

Y ha agregado: "Alicante ha sido tierra de tapas durante toda la vida, elaboradas con producto de proximidad, de kilómetro cero. Son un bocado exquisito donde se fusionan muchas cosas, pero sobre todo nuestra identidad y nuestra esencia como pueblo".

Además de Pérez, en la presentación han estado la concejala de Hostelería, Consumo y Mercados de Alicante, Lidia López; el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y la presidenta de Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Valera.

López ha resaltado "la importancia de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento, la Diputación y Apeha para continuar vertebrando" la provincia de Alicante y su gastronomía, ha detallado el consistorio en un comunicado.

La edil ha apuntado que "se ceden estas cocinas del Cerca para celebrar la cuarta edición de unas jornadas que siguen creciendo año tras año con éxito para acercar la cocina tradicional de los grandes chefs" y dar a conocer sus propuestas en formato de tapa "con una gran elaboración, innovación y calidad".