Mingo Balaguer y Martín Burguez acturán en el Arenal Blues en Xàbia junto a destacadas bandas nacionales

Arenal Blues - AYUNTAMIENTO XÀBIA

ALICANTE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Arenal Blues, que se celebrará del 23 al 26 de abril en la playa del Arenal, contará con un cartel que incluye artistas de gran reconocimiento como Mingo Balaguer, considerado uno de los músicos españoles de blues más destacados en Europa, o Martín Burguez, artista de trayectoria internacional afincado en París y actualmente de gira por el continente.

El Ayuntamiento de Xàbia ha presentado hoy una nueva edición del festival, organizado por la asociación Xàblues, que contará con una programación compuesta íntegramente por bandas nacionales, muchas de ellas con una destacada proyección internacional en el circuito europeo de blues y rock, según ha informado el consistorio en un comunicado.

José Ramón Hernández y Guillermo Cardona, miembros de la organización, han detallado que contará con la presencia de Coco Jean, conocida por su trayectoria en el soul europeo, junto a una variada selección de bandas procedentes de distintos puntos del país como Madrid, Granada, País Vasco o la Comunitat Valenciana. Entre ellas destacan formaciones como The Ubangi Stomp (Ibi), Epi y Blues (Riba-roja) o The Pickin' Boppers (València).

Al respecto, la concejala de Cultura, Mavi Pérez, ha destacado que este evento se consolida como "una de las citas musicales más destacadas del municipio que da inicio a la temporada de festivales" y "marca la llegada del buen tiempo y de un fin de semana fantástico lleno de música y buen ambiente".

Pérez ha subrayado el esfuerzo del departamento de Cultura por seguir impulsando este evento, que "año tras año ha ido creciendo y mejorando hasta consolidarse dentro de la programación musical de Xàbia".

Como novedad, esta edición incorporará una actividad paralela de carácter divulgativo: una charla- coloquio musicada que se celebrará el viernes por la mañana en la Casa de Cultura. En ella participará el periodista musical JSL León, junto a varios artistas del cartel.

La actividad está dirigida principalmente a alumnado de secundaria, aunque estará abierta al público interesado.

La programación musical se desarrollará entre el jueves por la tarde y el domingo al mediodía, con conciertos repartidos en diferentes franjas horarias para facilitar la asistencia de todos los públicos. Además, el recinto contará con servicio de barra y oferta gastronómica.

Desde la organización se ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana completo en el Arenal, destacando que el festival está diseñado para poder vivir "una experiencia musical continua junto al mar". Con esta nueva edición, Arenal Blues "reafirma su papel como referente cultural en Xàbia y como uno de los festivales que inauguran la temporada musical en la localidad".