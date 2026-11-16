Ministerio de Cultura pregunta al Ayuntamiento de València los motivos para sustituir a la Adef de la Comisión Unesco

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha preguntado al Ayuntamiento de València por los motivos que han llevado a la "sustitución" de la Associació d'Estudis Fallers (Adef) en la Comisión de Seguimiento de las Fallas UNESCO del consistorio valenciano y ha mostrado su "preocupación" ante esta situación.

Así lo expone la subdirectora general de gestión y coordinación de los bienes culturales del Ministerio, María Agúndez, en una carta remitida a Alcaldía, fechada el pasado 27 de octubre, consultada por Europa Press.

En la misiva, el Ministerio expone que se ha recibido escrito del concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset en el que este manifiesta su "preocupación ante la expulsión de la Adef, acreditada como organización no gubernamental ante la UNESCO, de la Comisión de Seguimiento de las Fallas UNESCO" del consistorio.

Según la información aportada, el 25 de septiembre la Junta de Gobierno Local aprobó por urgencia una nueva composición de dicha comisión "sin presencia de la Adef, no comunicándolo a la entidad". Desde que el Pleno municipal creó la comisión el 31 de marzo de 2016 como espacio de participación de los principales agentes de la fiesta de las Fallas, la Adef ha formado parte de sus integrantes, remarca.

La nueva propuesta, explica, sustituye a la Adef "por otra entidad cultural, alegando que no tiene actividad relevante desde 2015". También se comunica al Ministerio que en una de las comisiones de Cultura "se ha propuesto no excluir a la Adef, siendo rechazada".

ANTERIOR AL PLENO EN LA QUE SE APROBÓ LA SALIDA

El escrito del Ministerio es anterior al pleno del 30 de octubre, en el que PP y Vox aprobaron la expulsión de la Adef y su sustitución por Lo Rat Penat. Compromís presentó en él una alternativa para que el gobierno pudiera incorporar nuevas entidades sin excluir a Estudis Fallers, pero el PP y Vox la rechazaron.

La expulsión se aprobó inicialmente el 25 de septiembre en la Junta de Gobierno Local. Tras el recurso de reposición de Compromís, que argumentaba que la competencia correspondía al pleno, el gobierno municipal llevó la decisión al pleno.

La propuesta del equipo de gobierno se basa en una memoria según la cual la Adef "no tiene actividad relevante desde 2015". La entidad, sin embargo, acreditó que ha publicado este año el número 31 de la Revista d'Estudis Fallers, que ha celebrado varias charlas y que en enero incluso impartió un curso de formación del profesorado sobre las Fallas para la Conselleria de Educación.

CULTURA EXIGE SABER LOS MOTIVOS

En este sentido, desde el departamento de Cultura del Gobierno de España se muestran "conscientes del importante papel que desempeña el Ayuntamiento de València en relación con la salvaguardia y transmisión de las Fallas, así como el papel de las ONGs acreditadas ante UNESCO" y por ello trasladan su "preocupación" por la situación de la que han tenido conocimiento.

Dicho esto, muestran su interés en conocer si desde el Ayuntamiento de la capital valenciana "se ha adoptado o se prevé adoptar alguna decisión o medida en relación con la participación de la Adef, así como los motivos que han llevado a su sustitución".

Desde el Ministerio de Cultura consideran "especialmente importante que la salvaguardia de la fiesta de las Fallas continúe desarrollándose desde el respeto a su comunidad portadora, a las organizaciones pertinentes y a los principios de igualdad y respeto a los derechos humanos que deben acompañar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".

Por último, agregan que agradecerían que se les mantuvieran "informados sobre cualquier actuación que, en su caso, se haya adoptado o pueda adoptarse en relación con esta cuestión".

"ALGO HAS HECHO MUY MAL"

Precisamente, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha cargado contra el equipo de gobierno que lidera María José Catalá (PP), al que ha reprochado que celebre "los 10 años del Patrimonio de la Humanidad expulsando de la comisión que vela por las Fallas UNESCO a los autores de la candidatura". "Cuando quien custodia ese expediente ante la UNESCO te pide explicaciones, es que algo has hecho muy mal", ha declarado.

Según ha lamentado el edil de Compromís, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, "no dio ni un solo motivo en todo el debate, demostrando que estamos ante una purga política, personalista y sectaria". "Les ofrecimos sumar y eligieron restar. Si de verdad querían ampliar la comisión, habrían aceptado nuestra propuesta. Solo querían echar a la Adef", ha criticado.

"Dicen que la Adef no hace nada mientras el mismo PP de la Generalitat le encarga formar al profesorado. Todos los gobiernos del PP, también el de Rita Barberá, han trabajado con la Adef. Todos menos el de Catalá y Ballester", ha remarcado Fuset.

Además de dirigirse al Ministerio, Compromís ha trasladado el caso a la Delegación Permanente de España ante la UNESCO y estudia las acciones legales contra el acuerdo plenario. "Han convertido una comisión para proteger el patrimonio en una herramienta de purga. Las Fallas son Patrimonio de la Humanidad, no patrimonio del PP", ha subrayado.

La coalición ha reclamado a la alcaldesa que responda y rectifique antes de que la comisión se celebre para organizar la conmemoración del décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad. Se da la circunstancia de que este lunes está prevista una reunión de este órgano, a las 20.00 horas en el Ayuntamiento, presidida por el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester.