Ministerio de Cultura restaurará la fachada del González Martí y licitará este año el entorno del Museo de Bellas Artes

La consellera de Culura, Carmen Ortí, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en su primera reunión en València. - GVA

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha licitado "toda la restauración" de la fachada del Museo de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' de València y las obras "van a empezar este mismo año". Además, va a salir a licitación también en 2026 la adecuación del entorno del Museo de Bellas Artes de València, después de que la administración central "se haya entendido ya" con el Ayuntamiento.

Así lo ha avanzado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien este jueves visita la ciudad del Turia, donde, en primer lugar, ha participado en la inauguración del XXXVII Congreso de Librerías de CEGAL y, posteriormente, ha mantenido su primer encuentro con la recientemente nombrada consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

En declaraciones a los medios tras la apertura del congreso del sector librero en el Palau de la Música, Urtasun ha recordado que esta es su séptima visita a la Comunitat Valenciana desde que es ministro de Cultura y que se trata de "una de las comunidades autónomas que más he visitado por razones obvias, ya que estuvimos volcados en la recuperación del sector cultural tras la dana".

En este sentido, ha subrayado que su departamento "activó mecanismos y líneas de financiación de apoyo a la recuperación del sector cultural por más de 6 millones de euros y el plan de emergencias en patrimonio cultural". "Hemos estado volcados desde el inicio con la recuperación del sector y también desbloqueando proyectos muy importantes que llevaban mucho tiempo atascados", ha resaltado.

Aquí ha manifestado que "ya está licitada toda la restauración de la fachada del Museo de la Cerámica, cuyas obras van a empezar este mismo año, que es una vieja reclamación de un museo que gestionamos nosotros como Ministerio de Cultura de forma directa, que teníamos que hacer y que este año va a resolverse".

Sobre el Museo de Bellas Artes de València, ha apuntado que "va a salir a licitación también este año todo lo que es la adecuación del entorno, después de que nos hayamos entendido ya con el Ayuntamiento de València, por lo tanto, esto está en marcha también".

Asimismo, ha expuesto que el Ministerio ha hecho en 2025 "una aportación récord al Palau de les Arts, con más de 2,5 millones de euros". Ya fuera de la ciudad de València, se ha referido a la entrega del Archivo de Castellón, la intervención en el conjunto de Sagunto o el desbloqueo con el Ayuntamiento de Alicante de la reforma de la Biblioteca Pública.

"El Ministerio de Cultura está volcado con Valencia, no solo para la recuperación de la dana, que lo hemos estado y creo que así lo reconoce el sector, sino también los distintos proyectos que son nuestra responsabilidad nuestra y que estamos impulsando", ha aseverado.

LOS SOROLLA DE LA HISPANIC

Interrogado por los medios por si el Gobierno va a participar en el proyecto de la sede en València de la Hispanic Society, que permitirá exhibir en la ciudad más de 200 obras del pintor Joaquín Sorolla, el titular de Cultura ha emplazado a "esperar a tener los detalles para pronunciarnos". "Cuando tengamos toda la información, ya lo veremos, y si se requiere algo por parte del Ministerio, se verá", ha dicho.

Sobre su reunión con Carmen Ortí, el ministro ha reconocido que "no es ningún secreto que la cooperación con el antiguo conseller --José Antonio Rovira, actualmente al cargo de Hacienda-- fue muy difícil, porque él no tenía por costumbre de dialogar ni conmigo ni con las asociaciones culturales valencianas, pero estoy convencido de que con la nueva consellera podremos entendernos". "Vengo con toda la mejor voluntad de tenderle la mano para que trabajemos conjuntamente", ha recalcado.

En esta línea, ha defendido que "el Ministerio de Cultura trabaja siempre con la voluntad de tener las mejores relaciones con todas las comunidades autónomas independientemente del color político". De hecho, ha apuntado, "tengo una magnífica relación con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular porque si es a favor de la cultura siempre me van a encontrar". "Y es con ese espíritu con el que vengo hoy a reunirme con la nueva consellera, con la que espero tener una magnífica relación" ha enfatizado.

Por su parte, la consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha señalado, tras entrevistarse con Urtasun en el Palau de les Arts, que ha sido una reunión "muy productiva" porque han podido abordar con "cordialidad y colaboración todas las cuestiones que tenemos compartidas". Ambos han acordado celebrar próximamente otra reunión con un orden del día cerrado y acompañados de sus respectivos equipos.

REIVINDICACIONES DE LA GENERALITAT

Dentro de ese clima de "cordialidad y colaboración", la consellera ha remarcado que ha aprovechado para presentarle "todas las reivindicaciones que forman parte del documento que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que hay varias medidas que comportan que el Estado español dé un paso adelante para apoyar a la Comunitat Valenciana".

"Precisamente, una de las que hemos comentamos es la gran diferencia que hay entre la financiación (del Estado) al Palau de les Arts respecto a la del Teatro Real o del Liceu. Es una cuestión que hemos compartido y, de momento, he notado una buena predisposición para poder mejorar", ha dicho la representante del Consell.

Sobre la exposición de los Sorolla de la Hispanic en València, Ortí ha señalado que ha invitado a Urtasun a visitar "propuesta que redondea mucho la oferta cultural de esta ciudad". Y, acerca de las obras pendientes en centros museísticos, la consellera ha expuesto que el ministro le ha trasladado que ya están trabajando y que los proyectos están en marcha, pero sin dar fechas concretas.

Finalmente, sobre la propuesta que lanzó la Generalitat, en la etapa de Rovira en Cultura, de que el Ministerio sufragara con 15 millones de euros un bono cultural postrecuperación tras la dana, Ortí ha señalado que el Gobierno, "de momento, no nos han dado apoyo a esta medida".