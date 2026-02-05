El Ministerio de Igualdad analizará el caso de transfobia en la atención de un médico a una mujer trans en Gandia

La ministra Ana Redondo firma en el libro de honor del Ayuntamiento junto al alcalde, José Manuel Prieto - MINISTERIO

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que su departamento analizará el presunto caso de transfobia en la atención de un médico a una mujer trans en la ciudad de Gandia (Valencia): "Hemos tomado buena nota y haremos seguimiento".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en un encuentro en Gandia con entidades del colectivo LGTBI, acompañada por la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, dentro de una campaña por los 20 años del matrimonio igualitario en España.

El primer edil ha explicado que hay una queja presentada a través del servicio Orienta y ha garantizado que el Ayuntamiento de Gandia "siempre estará del lado de las personas", a la espera de que "el trámite oportuno tenga su curso y se pueda responder por parte de quien corresponda".

El pasado martes, el Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor-Valldigna (CLGS) denunció un "grave caso de transfobia institucional" en el Centro de Salud de Corea de Gandia, a raíz de que un médico de cabecera se haya negado durante una consulta a tratar a una mujer trans "de acuerdo con su nombre y sexo legal y haya utilizado el masculino de manera reiterada y con comentarios despectivos", pese a "constar correctamente en el sistema sanitario" con su nombre en femenino.

Ante la reclamación de la mujer, el facultativo le sugirió que "cambiara de médico si no aceptaba ser tratada como hombre", según expuso el colectivo, que ya inició "procedimientos formales de reclamación ante las autoridades sanitarias para exigir una investigación, responsabilidades y garantías".

Por su parte, desde el departamento de salud de Gandia aseguraron que la paciente fue atendida por su médico en el centro de salud "con total normalidad" y precisaron que, al finalizar la consulta, "hizo una pregunta al doctor, a la que él contestó, y solo en ese momento utilizó el género masculino". Sin embargo, recalcaron que el facultativo rectificó "de manera instantánea al darse cuenta del error" y pidió disculpas "en el momento" a la paciente que, "según el profesional, se fue molesta porque no estaba de acuerdo con la prescripción médica".