Ministerio de Justicia remite a EEUU la petición de auxilio judicial de la jueza de la dana sobre los mensajes de Cuenca

Archivo - Elex jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en imagen de archivo - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana que ha remitido a EEUU la petición de auxilio judicial solicitada relativa a los mensajes que se intercambió el 29 de octubre de 2024 por WhatsApp José Manuel Cuenca, el exjefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Así consta en un escrito, de fecha 29 de mayo, remitido a la jueza de la dana donde el Ministerio acusa recibo de su petición de auxilio judicial internacional relativa a Jose Manuel Cuenca y le comunica que ya la ha remitido a Estados Unidos de América para su cumplimiento. La instructora ya unido el escrito a las actuaciones.

La jueza de Catarroja inició el pasado mes de febrero los trámites internacionales para intentar obtener los mensajes que el 29 de octubre de 2024 se intercambió Cuenca con Mazón; con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso; con el ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García o los ex altos cargos de Justicia Raúl Quílez y Alberto Martín Moratillas.

Conforme al informe remitido por la Guardia Civil, la jueza acordó librar una orden europea de investigación para Telegram en Bruselas (Bélgica) y una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhasApp Inc a fin de intentar obtener esos mensajes intercambiados el día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La magistrada señalaba que el objeto de la cooperación es la obtención de los mensajes que el testigo mantuvo con todos ellos así como el denominado 'chat emergencias' del que formaban parte el testigo José Manuel Cuenca y los investigados Pradas y Argüeso.

Aunque inicialmente rechazó la petición de una de las acusaciones al considerar que esa indagación "afectaría a otras personas" además de Cuenca, la magistrada acogió los argumentos expuestos --con el informe favorable del fiscal-- de que en ese grupo solo estaban incluidos ellos tres, por lo que no se vulneraría el consentimiento que en su día prestó el exjefe de gabinete de Mazón respecto del alcance subjetivo de las comunicaciones que se incorporarían a la causa.

La Guardia Civil había comunicado a la jueza que, para recuperar los mensajes de Cuenca relacionados con la emergencia, se necesitaría, en el primer caso, una Comisión Rogatoria Internacional dirigida a obtener los datos que la compañía pudiera tener en EEUU y, en el segundo, una orden europea de investigación a la segunda empresa en Bruselas.