Minuto de silencio en Delegación tras el crimen de Antella: "Hay que llamarla por su nombre, violencia machista"

Pilar Bernabé explica que la investigación sigue en curso y "todos los servicios de la Generalitat están a disposición de la familia"

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valencia ha acogido este martes un minuto de silencio por el asesinato machista ocurrido el domingo en Antella (Valencia), un acto en el que la delegada, Pilar Bernabé, ha recalcado que la violencia machista "se debe nombrar para poder combatirla". "No podemos romper un consenso social por cuestiones ideológicas y negacionismos absurdos", ha lamentado.

Bernabé ha leído una declaración de condena a la violencia machista en el que ha recordado que, con el crimen de Antella, ya son 28 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España, dos en la Comunitat Valenciana y 1.212 mujeres asesinadas desde 2003 en el país. "La violencia estructural hacia más de la mitad de la población existe, aunque haya quien la niegue, por eso hay que llamarla por su nombre, violencia machista", ha afirmado.

En la misma línea, tras guardar un minuto de silencio, en declaraciones a los medios de comunicación, Bernabé ha señalado que "llevamos muchos años luchando contra esta lacra social que es la violencia de género, en la que hay un consenso social extraordinario, y no se puede combatir lo que no se nombra".

"Por eso es tan importante no hacer negacionismo de una cuestión que es hoy en día la principal forma en la que asesinan a las mujeres por ser mujeres. Es la principal de las violencias, el terrorismo contra las mujeres", ha añadido.

La delegada del Gobierno ha recordado también a los "huérfanos de esta lacra social que arrasa a las mujeres en nuestro país", 50 en la Comunitat Valenciana desde 2013.

Así, ha insistido en que "si no se nombra la violencia machista no se puede combatir" y en que "no podemos retroceder sobre un consenso social, no por nosotros, no por este país, que también, no por una calidad democrática de este país, que también, sino por las 1.212 mujeres que han quedado atrás, por sus hijas, hijos, familias, por todos los que sufren, por todos los que hoy lloran la muerte de esas mujeres".

"La violencia de género mata a las mujeres por el hecho de ser mujer. No valen subterfugios, no valen mentiras, no valen trampas, no vale salirse de pancartas, no valen esas cosas, no vale confrontar desde las instituciones un consenso social que existe desde hace décadas", ha zanjado.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN DE ANTELLA

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha explicado que la Guardia Civil continúa investigando el asesinato machista de Antella, donde este domingo un hombre presuntamente mató a su mujer en la vivienda familiar, delante de su hijo, y posteriormente se suicidó.

"La Guardia Civil está investigando, han hablado con los testigos que estuvieran al lado y la vecina que se hizo cargo del niño menor que estaba en el domicilio en ese momento. También el Centro de Dona 24 Horas está trabajando con la familia desde el primer momento", ha expuesto, antes de asegurar que "todos los servicios de la Generalitat están a disposición de la familia".

Ha detallado que este lunes llegó a Antella parte de la familia de la víctima, que estaban en Granada, y este martes llegará el resto. Ha destacado cómo "los vecinos y el pueblo de Antella se han volcado con la familia de María, especialmente con los hijos, huérfanos de la violencia machista y de esta lacra social que arrasa a las mujeres en nuestro país y hay que combatir".