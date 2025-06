Miquel Gil, Urbàlia Rurana o Dani Miquel actuarán en Concerts del Pinar gracias a 'Música en Xarxa'

CASTELLÓ 12 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La quinta edición del festival Concerts del Pinar se celebrará este fin de semana en Castelló de la Plana. Los grupos Dead Kennedys y Biznaga serán los cabezas de cartel de un evento que también contará con Dr. Calypso, Sex Museum o Pep Gimeno 'Botifarra', entre otros. Además, Miquel Gil, Urbàlia Rurana y Dani Miquel, así como la compañía Rodamons Teatre, actuarán en el Parque del Pinar del Grau el domingo 15 gracias a la colaboración con 'Música en Xarxa'.

Esta iniciativa forma parte del plan Cànter para la reactivación del sector musical tras la dana. Se trata de un proyecto elaborado por la Federación Valenciana de la Música Valenciana (Fevim) y desarrollado por la Valencian Music Office con la colaboración del Ministerio de Cultura. El objetivo de 'Música en Red' es incentivar la contratación de intérpretes afectados por las inundaciones en grandes conciertos y festivales de la Comunitat Valenciana.

Así, un total de 19 bandas y solistas formarán parte de este programa que se inició en febrero con la presencia de Benito Kamelas en el festival Gazpatxo Rock de Ayora. Cactus, Abril, Nita Bonet, Volavent, Naina, Humanian, Luis Prado, Anouck The Band, Johnny B. Zero, The Invaders, Huracán Romántica y Valancea son otros de los grupos que se han incorporado a eventos musicales como Deleste, Nits de Vivers, Nits Voramar, Conciertos de Viveros, Visorfest y Love to Rock. 'Música en Red' se prolongará hasta el mes de noviembre con los conciertos de Sandra Monfort (Cridem pel Clima) y Atlàntic, banda telonera de The Waterboys en el Roig Arena de València.

MÚSICA VALENCIANA PARA PÚBLICO FAMILIAR

La colaboración de 'Música en Xarxa' y Concerts del Pinar se plasmará en la inclusión de cuatro formaciones valencianas, dos de las cuales se dirigen al público familiar. Es el caso de Rodamons Teatre, quien abrirá el festival el domingo 15 a las 11.15 horas. Esta compañía se dedica a la investigación y difusión del folclore y las tradiciones populares. En sus espectáculos usan instrumentos antiguos y tradicionales para acercar la cultura popular a todas las generaciones.

Posteriormente, a partir de las 12.30 horas, será el turno de Dani Miquel. El artista de l'Alcúdia es uno de los grandes fenómenos de la música infantil en valenciano. Con una sólida formación y un espíritu innovador, ha trabajado en torno al cancionero tradicional autóctono. Asimismo, ha creado un repertorio propio que transmite valores de inclusión y respeto. De esta manera, se ha convertido en un referente cultural para las familias valencianas.

Por la tarde, a las 18.15, actuará Miquel Gil. El cantante de Catarroja es uno de los nombres fundamentales de la música valenciana. De esta manera, destaca su papel como cofundador del grupo Al Tall cuando tenía 16 años, así como sus discos en solitario. En este sentido, ha explorado la fusión entre la música tradicional y los sonidos contemporáneos con trabajos como Orgànic (2001), Katà (2004) o el más reciente Viatger (2024).

Finalmente, Urbàlia Rurana cerrará el festival Concerts del Pinar a las 20.45 horas. La banda se presentará en Castellón de la Plana para celebrar 35 años de trayectoria. A lo largo de este periodo ha desarrollado un estilo único que fusiona la música tradicional valenciana con influencias mediterráneas. Además, ha combinado el rescate de melodías populares con la creación de composiciones únicas.

Los abonos y las entradas de día para el festival Concerts del Pinar están disponibles en la página Notikumi.