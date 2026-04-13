La misa en honor de San Vicente advierte del "autoenaltecimiento del hombre" a través de la IA

Misa De Pontifical En La Solemnidad De San Vicente Ferrer - A. SÁIZ/DELEGACIÓN MEDIOS COMUNICACIÓN ARZOBISPADO

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misa de Pontifical en la solemnidad de San Vicente Ferrer celebrada este lunes en la Catedral para conmemorar la festividad del patrón ha puesto de relieve los "paralelismos" entre la época del sant y la actual. "Como San Vicente afrontamos un cambio de época de autoenaltecimiento del hombre para autorecrearse a su imagen y semejanza, que se llama IA".

Así lo ha proclamado el dominico José Manuel Alcácer, quien siguiendo la tradición, ha sido el encagardo de pronunciar la homilía en valenciano.

En el oficio han participado el obispo emérito de Valencia, Javier Salinas, el obispo emérito de Sant Feliu de Llobregat, el valenciano Agustín Cortés, el Cabildo metropolitano y la Orden de Predicadores.

Además, han asistido numerosas organizaciones y entidades relacionadas con la figura de San Vicente Ferrer como la Junta Central Vicentina, la Honorable Clavariesa, la Orden de Caballeros Jurados de San Vicente, el Colegio Imperial de Niños Huérfanos.

También han acudido como numerosas asociaciones vicentinas, una amplia representación institucional, encabezada por la alcaldesa de València, María José Catalá, y miembros del Ayuntamiento, la consellera de Cultura, el Teniente general, entre autoridades militares y civiles, señala el Arzobispado en un comunicado.

Para José Manuel Alcácer O.P., "existe una coincidencia porque afrontamos un cambio de época caracterizada por un autoenaltecimiento del hombre que comienza a creer que será capaz de autorecrearse a su imagen y semejanza, la que ha creado él mismo, lo que ahora se llama IA, inteligencia artificial, donde resuena el 'seréis como Dios' del Génesis, creyendo que este será el primer paso de muchos otros para que este deseo se haga realidad con toda la autonomía".

Alcácer afirma que "la primera consecuencia de este endiosamiento es la descristianización de los países de raíces cristianas, como es el caso de Europa, olvidando ahora que el drama del ser humano es ser todo y nada al mismo tiempo".

"En este momento de la historia, salvando las distancias, podemos establecer un paralelismo entre la figura de san Vicent apóstol de Europa en un momento de profundos cambios en la Iglesia y en la sociedad, cambios intelectuales, sociales y políticos, tantos cambios que se parecen a los cambios que estamos viviendo en nuestra nuestra época, marcándonos un camino para afrontarlos: un camino sencillo y hondo, la santidad debida y la predicación evangélica, fieles al mandamiento de el Senyor", ha manifestado.

El fraile dominico ha destacado que el santo se encontró en un contexto social, político y religioso de "un mundo atormentado por la ignorancia religiosa, en medio de extremismos que la Iglesia no podría afrontar porque no estaba a la altura evangelizadora, cuando acababa de salir del Cisma de Occidente".

"Por ello, --ha continuado-- volviendo los ojos a la Iglesia del siglo XXI, encontramos proféticas las palabras de San Vicente Ferrer, que veríamos después en la Constitución Gaudim et Spes, que siguen siendo proféticas en relación a este mundo en el que nos ha tocado vivir, y de plena actualidad en 2026".

El dominico ha recordado que "fue San Vicente el que predicó en la Europa cristiana, en la esperanza de un mundo nuevo según intuía, que ese podía ser el momento del cambio".

"Lo que pretendía era preparar a un Pueblo bien dispuesto para el momento en que llegara el Señor. Pues bien, esta es la tarea de la Iglesia, lo fue de San Vicente y lo es de cualquier cristiano en este mundo en el momento en que le ha tocado vivir a cada uno. En este ministerio no desfallezcamos, más bien hemos rechazado callar por vergüenza la Palabra de Dios. No nos prediquemos a nosotros mismos sino a Jesucristo. Somos embajadores de Cristo, reconciliaos con Él, dice la palabra de los Corintios, que utilizaría San Vicent", ha instado.

El religioso, que ha comenzado su sermón con el saludo que hacía San Vicente Ferrer cuando predicaba, 'Bona Gent!', ha realizado un recorrido por la figura del santo poniendo en valor que "desde la entrada del primer dominico con Jaume I, los dominicos y Valencia han vivido siempre hermanados". En Valencia se fundó el Real Convento de la orden de Predicadores "en la que han estado tantos venerables dominicos, entre ellos, San Luis Bertrán".

"EL HIJO MÁS GRANDE DE VALÈNCIA"

Fray José Manuel Alcácer ha revelado la experiencia de su propia vocación, afirmando que la proximidad de su casa al Convento de predicadores despertó en él la vocación de unirme a él. También se ha referido a San Vicente Ferrer com "el hijo más grande de València", destacando que "fueron tres los caminos que configuraron su vida: el intelectual, el predicador y el político, en la mejor acepción de la palabra".

Para concluir la solemne celebración de la Misa de Pontifical en la Catedral, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, se ha dirigido a la asamblea deseando "que el día de nuestro Patrón sea un día de alegría y de 'germanor' en nuestra ciudad y en tantos pueblos que hoy celebran a a San Vicente Ferrer, y a todos los pueblos valencianos".

También ha felicitado a todos los valencianos y valencianas que celebran su onomástica: "Para todos vosotros y para vuestras familias, que San Vicente sea siempre vuestro protector".

En la celebración también se ha pedido para que a semejanza de San Vicente Ferrer, "haya frutos evangelizadores del Año Jubilar del Santo Cáliz de la Esperanza, por la implantación del nuevo Plan diocesano de Evangelización, por las autoridades para que estén al servicio de los ciudadanos, buscando soluciones justas a los problemas, como lo hizo el Padre san Vicente, y por la familia vicentina, para que valencia nunca pierda la devoción a nuestro Patrón, San Vicente Ferrer".

A continuación se ha celebrado la procesión cívica, que se ha iniciado en el Ayuntamiento, ha transcurrido hasta la casa natal del santo, y ha finalizado con la ofrenda de flores a la imagen de san Vicente en la plaza Tetuán y la interpretación de himnos.

Por la tarde se celebra la solemne procesión general con estaciones en los lugares vinculados al santo dominico: la casa natalicia, la Iglesia de Santo Domingo y la parroquia de San Esteban, donde se encuentra su pila bautismal.

Monseñor Benavent ha recordado que numerosas localidades celebran a San Vicente Ferrer. En la diócesis de Valencia numerosas las parroquias que tienen a san Vicente Ferrer como titular, así como las localidades que lo tienen como patrón o que tienen alguna vinculación con el santo, y en donde también se realizan diferentes actos.

Es el caso de Teulada, que el lunes 13 vivirá el día grande de sus fiestas patronales con la celebración de la misa y la procesión, entre otros actos. Llíria, que lo tiene como copatrón, celebra, entre otros actos, la tradicional Rogativa en la ermita de San Vicente