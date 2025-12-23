El Miteco destina 14,7 millones para la adaptación al riesgo de inundación en el barranco de Barxeta

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. - Carlos Luján - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado la financiación para llevar adelante la adaptación al riesgo de inundación en el barranco de Barxeta, en la provincia de Valencia, por un importe máximo total de 14.797.534,74 millones de euros.

El Gobierno ha informado este martes de que ha dado luz verde a dos actuaciones frente a la amenaza de inundaciones en el litoral peninsular. Ambas iniciativas, recalcan en un comunicado, "se sitúan alineadas con la voluntad expresada en la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor".

Tras la consolidación del Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la provincia de Valencia con las aportaciones recibidas durante el proceso de participación pública, se avanza ahora con la apertura del proceso de licitación de las obras para dos de los proyectos más avanzados en el tramo del Bajo Júcar.

Se trata de las dos fases de actuaciones de adaptación al riesgo de inundación en el barranco de Barxeta, en la provincia de Valencia, por un importe máximo total de 14.797.534,74 millones de euros. El plazo máximo para presentar la oferta finaliza el próximo 3 de febrero de 2026, para las obras de la primera fase; y 10 de febrero, para las obras de la segunda fase.

En concreto, estas actuaciones se localizan en el municipio de Carcaixent. Las principales actuaciones son la creación de un canal de alivio del barranco Barxeta hacia el río Júcar (Fase I) por un importe máximo de 5.001.342,66 millones de euros (IVA incluido) y la construcción de muros de contención y la renaturalización del nuevo cauce del barranco de Barxeta (Fase II), por un importe máximo de 9.796.192,08 millones de euros (IVA incluido).

En el pliego de prescripciones --más allá de especificar rigurosos requisitos de solvencia técnica, criterios de evaluación económica y medidas de protección ambiental para asegurar la correcta integración de las obras en el entorno de Carcaixent-- se establece un plazo de ejecución de un año para completar los trabajos de construcción.

RAMBLA DE COBATILLAS

En paralelo, se abre la licitación para la contratación de obras para la corrección hidrológica y laminación en la Rambla de Cobatillas, abarcando los términos municipales de Murcia y San Javier, en la Región de Murcia, por un importe máximo de 15.924.065,16 millones de euros.

El proyecto forma parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor. Las principales actuaciones son la construcción de ocho diques de laminación y corrección hidrológica en los barrancos de la Grajera, del Agua y de las Higueras, ejecución de una Zona de Almacenamiento Controlado (ZAC) para contribuir a la laminación del agua, restauración ambiental de la zona y reparación de tres diques ya existentes y la mejora de caminos de acceso, reposición de vallados y restitución de viales afectados.

El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 17 de febrero de 2026 y el plazo establecido para la ejecución de las obras será de 18 meses. Estas actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la UE.