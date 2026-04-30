El Miteco invierte 49 millones de euros en la costa valenciana para su adaptación al cambio climático

Actuación en Cullera - AYUNTAMIENTO DE CULLERA

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) está ejecutando una inversión que supera los 49 millones de euros en el litoral de la Comunitat Valenciana, en el marco de su estrategia de adaptación al cambio climático y recuperación de la costa.

Así lo ha destacado este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante su visita a Cullera (Valencia), donde ha supervisado, junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el avance de las actuaciones en marcha, tal como ha señalado el Ejecutivo en un comunicado.

Del total de la inversión, más de 16 millones corresponden a las actuaciones en Cullera, que se completarán con intervenciones en el municipio de Sueca y en el ámbito de Sagunto, dentro de un conjunto coordinado de proyectos que abarcan algunos de los tramos más afectados por la regresión del litoral.

El presupuesto de las obras de regeneración de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa, en los términos municipales de Canet d'en Berenguer y Sagunto); las actuaciones en El Perelló, El Pouet y Les Palmeres, en el término municipal de Sueca, y las desarrolladas en El Marenyet y l'Estany (en Cullera), asciende a 42,6 millones. Ayer, Morán se trasladó a Sagunt, donde pudo comprobar el avance de los trabajos desarrollados por el Miteco, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar. También visitó Chilches y Moncofa.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU, y responden a los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Protección de la Costa y de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española.

RECUPERAR LA COSTA "DE LA MANO DE LA NATURALEZA"

Durante la visita, Morán ha subrayado que el objetivo de estas intervenciones es "conciliar el respeto medioambiental con la mejora de la calidad de vida y la seguridad del frente litoral", apostando por soluciones basadas en la naturaleza como mejor defensa frente al cambio climático.

En este sentido, ha destacado que muchos de estos tramos han sufrido una "intensa regresión" desde mediados del siglo XX, al haber perdido anchura de playa y funcionalidad, en parte debido a actuaciones rígidas de defensa.

"Lo que pretendemos es devolver a la ciudadanía la capacidad de disfrutar del litoral, recuperando playas y haciéndolo con criterios de sostenibilidad y adaptación al futuro", ha señalado.

ACTUACIONES INTEGRALES EN MÁS DE DIEZ KILÓMETROS DE COSTA

El conjunto de las obras en Sagunto, Sueca y Cullera contempla la regeneración de cerca de diez kilómetros de costa mediante la aportación de casi tres millones de metros cúbicos de arena procedente de bancos submarinos, así como la creación y restauración de sistemas dunares, mejora de accesos y adaptación de infraestructuras.

En Cullera, además, se está actuando sobre estructuras existentes, combinando la retirada de elementos rígidos con la construcción de nuevos espigones y la recuperación ambiental del entorno, con el objetivo de alcanzar un ancho de playa suficiente y estable en los tramos más vulnerables.

El secretario de Estado ha confirmado que todas las actuaciones estarán finalizadas antes del 30 de junio de 2026, por lo que se cumple así con los hitos marcados por la financiación europea. Morán ha destacado también la colaboración institucional y social como "elemento clave" para el avance de los trabajos: "Estamos cumpliendo los plazos gracias a la cooperación de los ayuntamientos, la comprensión de la ciudadanía y el esfuerzo de las empresas que ejecutan las obras".

COSTA DE CASTELLÓN

El ministerio extiende este esfuerzo inversor al conjunto del litoral de la Comunitat Valenciana, con actuaciones relevantes también en la provincia de Castellón, como las obras en el tramo entre el río Belcaire y el Estañol, en el término municipal de Moncofa.

Esta actuación, con una inversión cercana a los ocho millones, contempla la construcción de cinco espigones y la aportación de más de 150.000 metros cúbicos de cantos rodados, con el objetivo de ampliar la anchura de la playa entre 30 y 50 metros y frenar los procesos de regresión. El proyecto incorpora asimismo la restauración del sistema dunar, mediante aportes de arena y plantación de especies autóctonas, reforzando la protección natural del litoral y su biodiversidad.

A abril de 2026, las obras se encuentran en una fase "avanzada de ejecución", con tres espigones ya finalizados y un alto grado de avance en la aportación de materiales, lo que permitirá su finalización en los plazos previstos. Estas intervenciones se enmarcan en la Estrategia para la Protección de la Costa Sur de Castellón y responden al mismo enfoque que el resto de actuaciones en la Comunitat Valenciana: "reducir la artificialización, recuperar la dinámica litoral y aumentar la resiliencia frente al cambio climático".

Esta inversión en la costa valenciana supone una de las mayores actuaciones en marcha actualmente en el litoral español, en un contexto en el que la Dirección General de la Costa y el Mar cuenta con un presupuesto anual de entre 65 y 70 millones para todo el país.

PLAYAS "TOTALMENTE NUEVAS"

Por su parte, el Ayuntamiento de Cullera ha informado de que la megadraga Bonny River iniciará los trabajos previstos de aportación de arena en las playas del Marenyet y de l'Estany de Cullera el próximo 8 de mayo. Esta embarcación, que tiene una eslora de 158,2 metros, se situará a casi dos kilómetros de la costa y empezará a bombear y depositar casi un millón de metros cúbicos de arena del fondo marino de Cullera para regenerar y recuperar el litoral cullerense, ubicado desde el sur de la desembocadura del Júcar hasta la gola de l'Estany.

Esta "intervención histórica" permitirá crear playas "totalmente nuevas" con arenales desde los 40 hasta los 100 metros, recuperando la fisonomía que tenían en los años 1950, y que el Ayuntamiento de Cullera ya ha anunciado el compromiso de trabajar para que consigan la máxima calidad, las máximas certificaciones y la distinción de banderas azules.

Las obras de regeneración arrancaron el pasado 16 de enero con la construcción de tres grandes espigones de unas dimensiones de 195, 280 y 222 metros. Unas obras que avanzan con "rapidez" y que finalizarán el 30 de junio. Durante la visita, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha celebrado este proyecto que "recuperará las playas que conocíamos muchos cullerenses y que, debido a la regresión, han desaparecido".

"Es un momento histórico, que nos permitirá recuperar los arenales, proteger las playas con un cordón dunar y un nuevo impulso a nuestra mejor infraestructura turística como lo son las playas", ha zanjado.