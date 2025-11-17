El Miteco licita la redacción de 10 proyectos para reducir el riesgo de inundación, incluyendo el Poyo y Pozalet-Saleta

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha sacado a licitación la redacción de diez proyectos para reducir el riesgo de inundación en la comarca valenciana de l'Horta Sud y otras zonas afectadas por un importe de 3,8 millones. Las actuaciones están identificadas en el Plan de mejora de la resiliencia y, entre ellas, destacan las de las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta.

El contrato licitado, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea, incluye la elaboración de diez proyectos orientados a "disminuir el riesgo de inundación mediante estudios hidrológicos e hidráulicos, tramitación ambiental completa, elaboración de un plan de comunicación y participación pública y la aplicación de metodología BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés)", según ha informado este departamento en un comunicado.

El plazo previsto para completar los trabajos es de 36 meses, periodo que incluye tanto la redacción de los proyectos como los procesos de participación y consenso social, además de la tramitación ambiental asociada.

Para agilizar los trabajos, el Ministerio ha dividido el contrato en dos lotes que permitirán la labor simultánea de dos equipos de consultoría. El primero de ellos está dedicado a la Rambla del Poyo y cuenta con un presupuesto de 2.137.607 euros.

Los proyectos se organizarán "en función de la viabilidad de actuaciones" como la creación de zonas de almacenamiento controlado en Chiva, adecuaciones de cauce y áreas de retención en el barranco, una zona de almacenamiento controlado aguas abajo de Paiporta, la vía verde del barranco y su desvío al nuevo cauce del Turia, actuaciones de protección en pedanías de València, Sedaví y Alfafar, y la mejora del encauzamiento de la rambla entre Picanya y la V-31.

El segundo abarca el río Magro, bajo Júcar, los barrancos Pozalet-Saleta y Picassent, el medio-bajo Turia y el Parque Natural de l'Albufera. El presupuesto para este es de 1.701.577 euros.

Las actuaciones previstas incluyen intervenciones en el río Magro en Utiel, l'Alcúdia y Guadassuar, así como en Alginet y Algemesí; mejoras en el río Buñol; creación de zonas de almacenamiento controlado en la cuenca del Pozalet-Saleta; actuaciones en el barranco de Picassent; intervenciones en el tramo medio-bajo del Turia y el Parque Natural de l'Albufera; y la restauración ambiental del barranco del Poyo dentro del propio parque natural.

Estas actuaciones complementan las obras de emergencia ya en marcha y otros proyectos en proceso de redacción, y permitirán definir las intervenciones prioritarias del Plan de mejora de la resiliencia.

Las actuaciones combinarán tres tipos de intervención: soluciones basadas en la naturaleza, como restauración hidrológico-forestal en Dominio Público Hidráulico, reforestación, áreas de retención o parques inundables; medidas estructurales, incluyendo encauzamientos, desvíos, motas y diques y acciones de sensibilización dirigidas a mejorar la percepción del riesgo de inundación por parte de la población.