La mítica sala Arena Auditorium revivirá en un homenaje en la plaza de toros de València

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de València rendirá homenaje el próximo sábado 13 de junio a uno de los espacios fundamentales de la historia musical de la ciudad: la sala Arena Auditorium. Un concierto concebido como un reencuentro emocional con una sala que marcó a varias generaciones y situó a València dentro del circuito nacional e internacional de la música en directo.

Contará con la actuación de Immaculate Fools, Comité Cisne, Glamour, Los Inhumanos, Neon Collective y con sesiones a cargo de los dj's José Coll y Luis Bonias, completando una jornada pensada para recorrer diferentes épocas, sonidos y emociones.

El evento, con apertura de puertas a las 17 horas y programación hasta la una de la mañana, reunirá a público, músicos y profesionales en torno a un legado común: el de Arena como símbolo de innovación, modernidad y cultura musical en València, avanzan los organizadores.

Entre 1983 y 1999, Arena Auditorium -y su sala anexa Garage, situada en la planta superior- convirtieron la ciudad en parada obligatoria de las grandes giras nacionales e internacionales del pop y el rock. Acogió presentaciones memorables, noches imprevisibles y visitas de artistas que estaban a punto de convertirse en leyendas.

Por su escenario desfilaron nombres fundamentales de la música internacional como Kraftwerk, Ramones, Nick Cave and The Bad Seeds, Pixies, Paul Weller, PJ Harvey, Chuck Berry, Iggy Pop, Sonic Youth, Depeche Mode, Radiohead, Blur, The Cramps, Chris Isaak, The Pretenders, Happy Mondays, Dinosaur Jr., Siouxsie and The Banshees o The Residents, entre muchos otros.

También promovió conciertos en grandes recintos de la ciudad, como Nirvana o The Cure en la plaza de toros, ampliando su radio de acción y su impacto cultural. En el ámbito nacional, Arena fue escenario de actuaciones históricas de Radio Futura -grabó allí su célebre directo-, El Último de la Fila, Loquillo y los Trogloditas, Héroes del Silencio, Bunbury, Los Rebeldes, Los Secretos, Siniestro Total, Seguridad Social, Danza Invisible o Alaska y Dinarama, entre otros muchos.

La sala, con capacidad cercana a 4.000 espectadores, fue el lugar en el que miles de valencianos vivieron sus primeros conciertos, "sus primeros pogos, sus primeras revelaciones musicales". El último concierto celebrado en Arena Auditorium fue el de Maná, el 11 de noviembre de 1999, cerrando una etapa irrepetible que aún hoy permanece muy viva en la memoria colectiva de la ciudad.

El homenaje recuperará ese espíritu y lo trasladará al presente con una programación que conecta directamente con la identidad musical que definió aquella etapa. La plaza de toros reunirá a músicos que pisaron el escenario de Arena en más de una ocasión y que forman parte indisociable de su historia.

Immaculate Fools encabezará un cartel que también contará con el reencuentro de dos nombres fundamentales de la escena valenciana: Comité Cisne y Glamour. El carácter festivo que siempre tuvo la sala estará representado por Los Inhumanos, que ofrecerán su concierto especial 30 Hombres Solos, mientras Neon Collective aportará una lectura contemporánea de aquel legado sonoro.

La jornada se completará con las sesiones de los dj's José Coll y Luis Bonias, nombres vinculados a la memoria musical de la ciudad. "Más que un concierto, este homenaje es una celebración colectiva de la música en directo y de una sala que marcó un antes y un después en la cultura valenciana".

Promueven el evento El Caimán Producciones, Territorio Musical y En Plan Producciones, con venta de entradas a través de Ticketvip.