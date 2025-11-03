El mito del vampiro más famoso del mundo renace con 'Drácula, la leyenda. El Musical' en Teatro Off

El mito del vampiro más famoso del mundo renace con 'Drácula, la leyenda. El Musical' - OFF

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oscuridad y el misterio del vampido más famoso llega a los escenarios valencianos con 'Drácula, la leyenda. El musical', la nueva gran producción de Off Compañía, "una versión emocionante del clásico de Bram Stoker, que combina la fuerza del teatro musical con una atmósfera gótica de enorme potencia estética".

Con 15 intérpretes en escena, efectos especiales, banda sonora original de Víctor Lucas y dirección de Toñi B. Forascepi y Pedro Giménez, esta nueva propuesta "promete deslumbrar al público con su mezcla de emoción, belleza y espectacularidad", ha explicado Teatro Off en un comunicado.

Las funciones previas podrán disfrutarse a precio reducido del 8 al 23 de noviembre, de miércoles a domingo, en el Teatro Off Valencia. El estreno oficial tendrá lugar el 26 de noviembre, y la obra permanecerá en cartel hasta el 1 de febrero.

'Drácula, la leyenda. El musical' propone sumergirse dentro del mito, donde la oscuridad y la luz, la sed de sangre y el deseo de amor eterno se enfrentan en una lucha tan humana como sobrenatural. El resultado es un viaje escénico que combina pasión, misterio y poder, en el que los personajes se ven atrapados por sus propios demonios, moviéndose en la fina línea entre el bien y el mal, entre lo terrenal y lo eterno.

La propuesta musical aporta una identidad sonora intensa y cinematográfica, con temas originales interpretados en directo. A ello se suman coreografías vibrantes, una potente escenografía, iluminación y vestuario junto a una dirección que apuesta por la emoción y el impacto visual como motor del relato.

Los directores de la obra, Pedro Giménez y Toñi B. Forascepi han explicado que querían "crear un espectáculo que trascendiera el mito del vampiro para hablar de la condición humana: del deseo, la pérdida y la búsqueda de redención. Drácula es una historia de amor y oscuridad, de dolor y esperanza", han destacado.

UNA PRODUCCIÓN DE GRAN ENVERGADURA

Esta nueva producción supone "el proyecto más grande y ambicioso de Off Compañía", tras espectáculos muy potentes como 'Bruno, el musical que lo cambió todo' o 'Mi avión de papel, un musical de altos vuelos'. En esta ocasión, el equipo artístico, técnico y producción ha trabajado durante meses para dar forma a un espectáculo que combina teatro, música, danza, tecnología escénica y efectos visuales de última generación, buscando una experiencia inmersiva para el público.

El elenco está formado por Albert Díaz, Azucena Cirilo, Empar Esteve (Xiri), Pau Vercher, Fran García, Fer Barber, Pedro Ruiz, Xavi Barbié, Jairo Carrasco, Begoña Martín, Paula Brunet, Rocío Reolid, Guillem Mañas, Luis Ochoa y Ángel Aranda.