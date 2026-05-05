La M.O.D.A., Parquesvr, Los Invaders y Huracán Romántica, nuevas confirmaciones de Love to Rock 2026

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VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Love to Rock 2026, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en La Marina de València, anuncia una nueva tanda de confirmaciones. La M.O.D.A., Parquesvr, Mala Gestión, Los Invaders, Huracán Romántica, Los Puñales de Martín o Novus se suman a una programación que combina referentes consolidados con propuestas emergentes y sonidos diversos.

La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es una de las bandas más queridas del panorama nacional gracias a su capacidad para conectar con el público a través de un directo intenso y emocional. Junto a ellos, propuestas como Parquesvr, con su actitud irreverente y letras afiladas, o Mala Gestión, que representa el pulso de la nueva escena, aportan frescura y carácter al cartel.

También destacan nombres como Los Invaders, habituales de la escena valenciana con un directo explosivo; Huracán Romántica, con su mezcla de intensidad y sensibilidad; Los Puñales de Martín, una de las bandas emergentes a seguir, y Novus, que completa esta nueva tanda de confirmaciones, detallan los organizadores del festival.

Estas incorporaciones se suman a artistas ya anunciados como Lori Meyers, León Benavente, Ginebras, Depedro, Niños Bravos, Los Punsetes, Vera Fauna o Grande Amore.

Más allá de la música, el Love to Rock vuelve a apostar por una propuesta completa con Love to Food, su espacio gastronómico donde chefs valencianos galardonados ofrecen una selección cuidada de propuestas culinarias, y por Love to Kids, un espacio diseñado para que los más pequeños puedan disfrutar de actividades adaptadas.