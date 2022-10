'Moja Vesna': un relato sobre el duelo contado por una niña, segunda película a competición de la Mostra de València

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València ha recibido esta mañana en los cines Babel la segunda película a competición, 'Moja Vesna', con la que la directora eslovena Sara Kern se acerca al duelo a través de un punzante relato desde la perspectiva de una niña.

Tras su sensacional cortometraje 'Good Luck Orlo!', presentado en Venecia en 2016, el primer largo de Sara Kern es un punzante relato sobre la pérdida y duelo narrado desde la perspectiva de una niña. Moja, de diez años, interpretada por Loti Kovacic, trata a su manera de reconstruir su vida tras la muerte de su madre y el vacío que ha dejado en toda la familia mientras su hermana mayor, Vesna, se vuelca por completo en los concursos de poesía.

Moja se convierte en la inesperada adulta de su fragmentada familia, tratando de unir a su problemática hermana mayor Vesna y a su padre. Una historia que se proyectará este sábado a las 16.00 horas y el lunes a las 20.00 horas en los cines Babel.

El actor yugoslavo Gregor Bakovik, conocido por películas como 'Sweet dreams' o 'Gone with the train', ha presentado la película en el festival y, furante la rueda de prensa, ha explicado que para trabajar su papel de padre "distante y abatido" recurrió a sus "propios dolores internos para transmitirlos a su personaje".

"Trabajar con Sara ha sido una muy buena experiencia ya que es una directora que deja mucha libertad a los actores y trabaja mucho con la improvisación, a veces, incluso demasiado", ha señalado, al tiempo que ha agregado que la directora "se muestra muy abierta y receptiva a todo aquello que podamos aportar".

El particular estilo narrativo de Kern deja muchas de las secuencias de su película con puntos suspensivos: "A Sara le gusta que sea el espectador quien interprete y dote de significado final muchas de sus escenas, le gusta dejar abierta la sugerencia", ha resaltado Bakovik.

COPRODUCCIÓN ESLOVENA-AUSTRALIANA

La película, una coproducción entre Eslovenia y Australia, tiene un enfoque visual ideado para dar esa mayor libertad a los actores. "Optamos por hacer todo con una cámara de mano porque no queríamos limitar a los actores con aspectos técnicos", ha destacado el actor, que ha afirmado que, por este motivo, "se eligió el formato 4:3 porque "es perfecto para grabar caras y ofrece el nivel de intimidad que queríamos retratar en la casa".

Sara Kern (1989) es una escritora y directora nacida en Eslovenia y afincada en Melbourne, Australia. Se graduó en dirección cinematográfica en la Academia de Teatro, Cine, Radio y Televisión de la Universidad de Ljubljana en 2013. Kern trabajó como guionista para el Programa para Niños y Jóvenes de la Televisión Nacional de Eslovenia durante varios años antes de mudarse a Australia.

Su corto 'Good Luck Orlo', estrenado en Venecia se proyectó en TIFF, Chicago IFF y Seattle IFF. Kern fue seleccionada en Cinéfondation Residence de Cannes (2018), donde desarrolló su primer largometraje, 'Moja Vesna'.

La 37ª edición del festival cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.