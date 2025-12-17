Momentos Alhambra inaugura en Valencia su edición 2026 con Germán Salto y Back to The Hills en Loco Club

Cartel de Germán Salto en Momentos Alhambra 2026 - MOMENTOS ALHAMBRA

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Momentos Alhambra regresará en 2026 con una nueva edición que comenzará en València, ciudad que se convierte en la primera parada del ciclo. Será el sábado 10 de enero en Loco Club cuando el público valenciano pueda disfrutar sin prisa de los directos de Germán Salto y Back to The Hills, ha informado la organización en un comunicado.

Dentro del género power pop, Germán Salto se ha consolidado como "una de las voces más singulares". Su música, sustentada en influencias de americana, destaca por melodías refinadas, arreglos de guitarra envolventes y una carga emocional que conecta de forma inmediata con el público. Su directo combina precisión y sensibilidad, una mezcla que encaja a la perfección con la filosofía musical del ciclo.

Por su parte, Back to The Hills aporta una sonoridad que transita entre el power pop y el indie rock, con un estilo que mira al rock americano de los años 70. Su propuesta es enérgica y luminosa, marcada por melodías pegadizas y estribillos intensos, lo que convierte su concierto en una experiencia vibrante y accesible.

La combinación de ambas bandas abre la edición 2026 con una noche que resume el espíritu de Momentos Alhambra: música auténtica, cuidada y pensada para disfrutarse con calma. A partir de su inicio en Valencia, el ciclo continuará por distintas ciudades españolas con una programación que reunirá a nombres tan diversos como María Arnal, que fusiona música tradicional y electrónica desde una mirada innovadora; El Duende Callejero, con su combinación de flamenco, rumba y pop; o dani dicostas, cuyo pop elegante y melódico transita entre lo confesional y lo atmosférico.

También formarán parte del recorrido la banda noruega Kakkmaddafakka, conocida por sus directos luminosos y llenos de energía; el granadino Cocco Lexa, referente de la escena urbana de fusión; el pop emocional de Gonzalo Hermida; y la propuesta íntima y cuidada de Yarea. El cartel se completa con Pancho Varona, que recupera en solitario la esencia del cantautor clásico.

En conjunto, el ciclo muestra la variedad y riqueza musical que caracteriza a Momentos Alhambra, una iniciativa que reúne artistas con propuestas singulares y directos llenos de matices.