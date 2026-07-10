Mompó carga contra Compromís por pedir su dimisión por la dana: "Cuando uno no aporta, le queda patalear"

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, ha cargado contra Compromís y su portavoz en Les Corts, Joan Baldoví, por pedir su dimisión por su actuación durante la dana y ha considerado que "cuando uno no aporta, le queda patalear, ponerse camisetas y hacer el 'moniato' en los medios de comunicación.

Así lo ha manifestado el también presidente del PP en la provincia de Valencia en un acto en Cullera al ser preguntado por el hecho de que Baldoví haya pedido su dimisión. Cabe recordar que la coalición

estudia querellarse contra Mompó por falso testimonio en su última declaración ante la jueza de la dana.

El dirigente 'popular' ha hecho referencia a Sueca, localidad natal de Baldoví, para decir que "cuando a uno no lo quieren en su pueblo, a lo mejor no está para dar ejemplo".

"Baldoví lleva ya más tiempo en la política que Matusalén, no sé por qué cosas se le recordará más allá de llevar camisetas o por andar a bailar con Mónica Oltra celebrando no sé qué. Recuerdo algo de su exmarido, coger la manita a la niña y hacer cosas obscenas que creo que ninguno queremos recordar. No creo que una persona así esté para venir a pedirme la dimisión o hacer ruido", ha aseverado.

"Al final --ha proseguido-- yo creo que lo único que quieren es eso, cuando no pueden aportar nada a la política, pues han de hacer todo lo contrario que hacemos hoy aquí. A nosotros nos gusta hacer política útil y mejorar la vida de la gente. Compromís, ya nos conocemos, cuando uno no aporta pues le queda eso, patalear, ponerse camisetas y hacer el 'moniato' muchas veces en los medios de comunicación. Pero bueno estamos acostumbrados y no les vamos a dar más protagonismo del que se merecen".

A Mompó también se le ha interrogado por la petición del PSPV en la Diputació de reabrir la comisión de investigación sobre la gestión de la dana después de que la jueza que investiga la gestión de la tragedia haya cuestionado la veracidad del testimonio ofrecido por Mompó.

Al respecto, el máximo responsable de la corporación provincial ha señalado que "no es la primera vez" y ha enfatizado que los socialistas ahora mismo "ya tienen bastante a lo mejor con abrir comisiones de investigación en otras cosas muy importantes que preocupen a los españoles".

Ha recordado que en la provincia de Valencia "hay muchos ayuntamientos, también del PSPV, que han tenido la desgracia de sufrir la catástrofe". "Y yo no he visto que por iniciativa suya abra comisiones de investigación", ha remarcado.

En este punto, ha subrayado que la Diputación no tenía "ninguna competencia". "Aquí, el mal que hemos hecho es intentar ayudar desde el primer momento, asumir competencias que no eran nuestras intentando ayudar a la gente".

"POCO MÁS SE ME PUEDE PEDIR"

Y ha recomendado al PSPV "preocuparse de P.S., de Ábalos, de Cerdán, de las prostitutas y de la cocaína". "Hay muchas cosas de las que preocuparse más allá de posar luz y taquígrafos a una comisión de la dana a la que no voy a quitar importancia. Somos la primera institución que la creamos, hemos contestado a todas las preguntas desde el principio, ya no solo desde la institución, sino también yo como persona y creo que poco más se me puede pedir".

Aquí ha incidido en que ha acudido a declarar dos veces ante la jueza de Catarroja y a la comisión del Congreso de los Diputados. "Evidentemente, no es agradable, pero no por el hecho de que no declarar, sino porque hay mucho trabajo que hacer. Pero, al final, estamos a disposición de la justicia o disposición de las cámaras para poder intentar aportar más luz de la que ya hay o de la que sea necesaria para resolver todos las dudas", ha zanjado.