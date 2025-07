Mompó cifra en 53 sus llamadas el día de la dana y afirma: "No llamé antes a mi hermana que a los valencianos"

Asegura que tras mirar las facturas telefónicas no telefoneó a su familiar por la tarde y que la conversación se produjo por la mañana

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tiene registradas en las facturas de sus teléfonos móviles 53 llamadas --24 en el personal y 29 en el de la corporación provincial-- el pasado 29 de octubre --el día de la dana que devastó diversas localidades de esta provincia y provocó la muerte de 228 personas--, según la información facilitada por su equipo. El dirigente provincial ha asegurado este martes, tras consultar esos documentos, que en ellos consta que aquella jornada no llamó antes a su hermana "que a los valencianos".

El también presidente del PP en la provincia de Valencia ha explicado, en una rueda de prensa ofrecida para hacer balance de sus dos años al frente de la Diputación, que ha consultado esas facturas después de que la jueza que instruye la gestión de la dana le haya citado el próximo 20 de agosto para cotejar esos documentos con la lista de llamadas que accedió a aportar voluntariamente al juzgado.

"He dicho, por activa y por pasiva, que mi factura está a disposición de quien la quisiera ver", ha agregado Vicent Mompó, que ha recordado que no es necesario que él acuda al juzgado a entregar esos documentos porque puede hacerlo la persona a la que le dé poderes. "En principio, creo que no tengo que ir más a los juzgados, simplemente alguna persona ha de llevar la factura", ha dicho atendiendo al "acuerdo" al que llegó en su comparecencia.

El responsable provincial ha aseverado, una vez revisadas sus facturas, tanto la de la línea de la Diputación como la personal, que son "pocas" las "sorpresas" que ha podido encontrar. "La factura, os sorprenderá, pero no la había mirado detalladamente. No ha sido un problema" para mí ese documento, ha apuntado.

Mompó, que ha asegurado que su "preocupación" y la de los responsables de la Diputación ha sido tras la dana "ayudar a los ayuntamientos, restablecer los servicios y ver qué acciones podíamos hacer cumpliendo con la legalidad". "Esas son nuestras preocupaciones reales y diarias", ha remarcado.

Entre las "sorpresas" detectadas al analizar la factura ha destacado la ausencia de llamadas a su familiar. "He descubierto que en mi factura no estaba mi hermana", ha asegurado.

"Por la tarde, puedo decir que no llamé antes a mi hermana que a los valencianos. Mirando la factura, no llame a mi hermana", ha expuesto, a la vez que ha comentado que la conversación telefónica que tiene con su familiar se produjo a primera hora de la mañana. "Imagino que cuando se desplazaba a Xàtiva para preguntar si llovía mucho por el pueblo", ha indicado aludiendo también al trayecto que su hermana tenía que realizar.

Vicent Mompó se refirió la semana pasada durante su declaración como testigo ante la jueza a la llamada que hizo a su hermana sobre las 17.30 horas --y que él había narrado previamente en una entrevista televisada en el programa 'Salvados'-- y dijo que fue para que no saliese de casa, ya que esta familiar pasa para ir a su trabajo por un lugar donde él había visto el desborde del río, según explicaron fuentes conocedoras.

"CAMPAÑA" CONTRA ÉL

"Me he encontrado por ahí --comentarios e informaciones diciendo-- si avisé a mi hermana antes que a la provincia de Valencia. Me ha parecido lo más barriobajero", ha expuesto el presidente de la Diputación, quien ha pedido "decencia y sentido común" en política y ha lamentado la "campaña" del Partido Socialista contra él por estas cuestiones. "Mirando la factura, no le llamé a mi hermana, que estén tranquilos los compañeros del Partido Socialista", ha apostillado.

Cabe recordar que, tras la declaración de Mompó, la líder del PSPV, Diana Morant, anunció que el partido, como acusación popular, va a pedir a la jueza de Catarroja que también investigue al responsable provincial por "falso testimonio" y "omisión del deber de socorro".

Preguntado por si aunque no la llamara pudo tener una conversación con su hermana después, ha respondido: "No lo sé, no sabría decir eso. O me telefonaría ella o hablaría.. no sé decir", además de indicar que mirando la factura ha visto que sí tiene una llamada a su mujer en la que la avisó de que estaba bien tras llegar a l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi.

Asimismo, interrogado por si no podía "haber hecho memoria antes" y concretar para saber con quién llamó y quién llamó a quién un día "determinante" como el de la dana, Mompó ha planteado a la persona que ha formulado la cuestión "si sería capaz" de decirle "el 29 de octubre a quién llamó, a qué hora y el contenido de sus llamadas". "Yo muchas preguntas que me hacéis no sé dónde está el interés", ha dicho.