Mompó defiende que, aunque el Museo Nino Bravo vaya a València, Aielo de Malferit "merece tener un recuerdo"

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha defendido este miércoles que aunque el Museo Nino Bravo pueda ser trasladado finalmente desde la localidad natal del cantante, Aielo de Malferit (Valencia), a la ciudad de València, ese municipio y su comarca, la Vall d'Albaida, tengan algún elemento, "un recuerdo" vinculado al artista.

"El pueblo de Aielo de Malferit merecen tener un recuerdo", ha señalado Mompó, además de remarcar que cualquier decisión que se tome se adoptará con "el consenso" y "la orden de la familia" de Nino Bravo. Asimismo, ha negado "rotundamente" que haya un "enfrentamiento" con la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, por el emplazamiento del museo del cantante.

Mompó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa ofrecida junto a la vicepresidenta segunda de la institución provincial y diputada de Personal, Reme Mazzolari, para dar a conocer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución.

El presidente ha hecho estas declaraciones preguntado por la "firme implicación" mostrada por la institución provincial para "intervenir y evitar el cierre definitivo del Museo de Nino Bravo en su población natal y por el interés mostrado también por el Ayuntamiento de València para acoger en esta ciudad el legado del cantante. Este consistorio ha asegurado que está "en contacto" con la familia de Bravo para que la capital valenciana pueda acogerlo.

"Niego rotundamente ningún enfrentamiento, ni con la alcaldesa de València, María José Catalá, ni con ningún alcalde o alcaldesa", ha afirmado Mompó.

En esta línea, ha manifestado que él "siempre" ha trasladado a la primera edil de València que le "gustaría" que la localidad de origen del artista y su comarca mantuvieran algún elemento dedicado a Nino Bravo. "La comarca de la Vall d'Albaida y el pueblo de Aielo de Malferit merecen tener un recuerdo, un monumento, un museo", ha dicho.

Igualmente, el responsable provincial ha afirmado que "obviamente", desde la presidencia que ostenta "no se hará nada sin el consenso, sin la orden de la familia" del cantante, "que es quien tiene que decir cómo y dónde tiene que estar el futuro Museo de Nino Bravo".

"A partir de ahí, si tiene que estar en la ciudad de València, nos pondremos en contacto con la alcaldesa para ayudar dentro de nuestras posibilidades", ha añadido Vicent Mompó. A continuación, ha insistido en que le "gustaría que aunque el museo final estuviese en la ciudad de València, hubiese algo" en Aielo de Malferit o en su comarca y ha mostrado el compromiso de la Diputación en este sentido.

Mompó ha considerado que "el pueblo de Aielo de Malferit posiblemente no tenga recursos o los tenga que destinar a otras cosas y no a un museo" y que no tenga "la capacidad profesional ni muchas veces los recursos económicos para poder dotarlo como se merece", a la vez que ha subrayado que "para eso está la Diputación, para ayudar un poco a Aielo de Malferit a que pueda tener lo que decida la familia, si así lo decide finalmente".

Así, ha mostrado de nuevo la disposición de la corporación provincial a "poder colaborar". "Esa es la Diputación que yo quiero", ha apostillado. Además de remarcar que "para nada va a ser un enfrentamiento, ni en este caso ni en ningún otro" y asegurar que "siempre habrá diálogo, como ha habido hasta el momento".

"CONTRAPONER"

El también presidente del PP en la provincia de Valencia ha comentado que ha quedado "claro en esta legislatura que "el del PP en la Generalitat, en la Diputación o en el Ayuntamiento de València defiende" el "patrimonio" y las "señas de identidad" de los valencianos.

Tras ello, ha apuntado que "es fácil contraponer cómo lo hace el Partido Socialista" y cómo lo hacen los 'populares'. "Hay que irse a Aielo de Malferit, y no sé aún el por qué y qué está pasando, para ver cómo un alcalde socialista ha conseguido cabrear a la familia del vecino más ilustre del pueblo" por el estado del museo. "Yo como alcalde, no me perdonaría perder ese símbolo", ha aseverado.

Vicent Mompó ha trasladado también "el interés" de la vicepresidenta primera de la Diputación de València, representante de Ens Uneix y edil en Ontinyent (Valencia), Natàlia Enguix, para que "su comarca --la Vall d'Albaida también-- no pierda un símbolo municipal y comarcal" como el vinculado a Nino Bravo. "Y es unánime el consenso del equipo de gobierno en esta decisión", ha añadido.