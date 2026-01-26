Mompó garantiza que Pérez Llorca tiene todo su apoyo como 'president' de la Generalitat "y lo tendrá de cara al futuro"

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ofrece declaraciones a la prensa, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha asegurado que en estos momentos "la realidad" es que Juanfran Pérez Llorca es el 'president' de la Generalitat y el líder de los 'populares' valencianos, por lo que ha garantizado que este tiene actualmente todo su apoyo y también "lo tendrá de cara al futuro", ha añadido.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el jefe del Consell, al ser preguntado por la reunión que mantuvieron días antes de la dimisión de Carlos Mazón el entonces secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--, de la que salió Mompó como nombre "de consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y ser el próximo candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Días después, el propio Mompó negó haberse "postulado, ni nada parecido", para suceder a Carlos Mazón y defendió que había unidad en el seno del PPCV y con la dirección del PP para afrontar el proceso de nombrar a un nuevo jefe del Consell, que culminó con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, proponiendo a Pérez Llorca como candidato para presidir la Generalitat.

"Lo importante es no mirarnos el ombligo, lo realmente importante es que las instituciones sigan adelante y ahora tenemos a Llorca de 'president', apoyado por los tres presidentes provinciales, por todo el partido, y trabajando para que continúe porque, si continúa, será una señal de que se están haciendo las cosas bien y de que los valencianos apoyan nuestras políticas", ha argumentado.

Sobre aquel encuentro, Vicent Mompó ha subrayado ahora que ya está "todo dicho y explicado" y ahora "lo que es una realidad" es que Juanfran Pérez Llorca es el jefe del Consell. "Ahora mismo, por supuesto que tiene todo mi apoyo y lo tendrá en el futuro", ha garantizado, para que la Comunitat Valenciana "vuelva a ocupar el lugar que tiene que ocupar".

A su juicio, las cosas no van "de qué compañero del PP ocupa la silla" y más todavía "con la que está cayendo" especialmente en la provincia de Valencia tras la dana de octubre de 2024 que dejó 230 víctimas mortales. "Queda muchísimo trabajo por hacer, en la reconstrucción, en los pueblos, eso es lo importante y lo demás son cosas internas que no importan a la gente y que no tienen el valor que le damos a nivel interno", ha zanjado.