Mompó, ante la jueza de la dana: "Quería mandar el mensaje ya, como fuera, en castellano, inglés o morse"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, reconoció a la jueza que instruye la causa de la dana que su "sensación como ciudadano" el 29 de octubre fue "que se desesperaba" y que "desde que le dijeron a las 19 horas que sus paisanos se podían ahogar quería mandar el mensaje ya, como fuera, en castellano, inglés o morse". Afirmó, además, que el hecho de que se tardara una hora y diez minutos desde que se habló del mensaje hasta que se envío le parece "una barbaridad" y "se lo sigue pareciendo".

Así figura en la transcripción de la declaración como testigo que Mompó realizó ante la magistrada del número 3 de Catarroja (Valencia) el pasado 17 de julio y de la que ya disponen las partes.

En dicha transcripción, consultada por Europa Press, se refleja cómo Mompó insiste en su comparecencia en sede judicial en que "no se habló de un Es-Alert que no fuera" por el posible riesgo de colapso de Forata. "Desde las 19.00 horas hasta el lanzamiento del mensaje el monotema fue Forata", asevera.

A preguntas de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, el dirigente provincial explica que "su sensación como ciudadano es que se desesperaba, desde que le dijeron a las 19h que sus paisanos se podían ahogar quería mandar el mensaje ya, como fuera, en castellano, inglés o morse". Añade que "estaba nervioso" y que insistió en que "se avisara de algún modo" y no entendía por qué se tardaba tanto.

Sobre su petición de que se enviara el aviso "de una puta vez", comenta que no sabe cuándo pronunció la frase y apunta que para él enviar un mensaje es "muy inmediato". No obstante, matiza que entiende con posterioridad que luego se tenía que validar y por eso tardó.

"Pero allí, en ese momento, para redactar un mensaje de tres líneas, no sabía por qué se tardaba tanto. Se tardó una hora y diez minutos desde que se habló del mensaje a las 19h hasta que se envió, le parece una barbaridad, se lo sigue pareciendo", recoge la declaración.

Respecto a la sesión del Cecopi, señala que en la sala, que "no era hermética", desde las 19h hasta las 20.11 se habló de Forata, y que había una pantalla de televisión pero no sabe si hubiera podido acceder a las imágenes de la televisión pública valenciana À Punt "porque la cobertura era mala". Asimismo, dice que en ese momento "no estaban pendientes".

Como explicó el propio Mompó a los medios tras su declaración, durante su testifical se refirió a la entrevista realizada en el programa de televisión 'Salvados' y negó que a las seis de la tarde tuviera información sobre el barranco del Poyo, lo que "puede entenderse, por la introducción que hace el periodista".

"A las 18h era imposible que supiera lo del Barranco del Poyo porque revisando las llamadas del listado de Avelino Mascarell (el diputado responsable de Bomberos), la primera llamada que en su listado existe de una llamada de él a la alcaldesa de Chiva es a las 19h por lo que antes no pudo tener esa información".

En otro momento se refiere a la interlocución con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de quien sabe de las llamadas que hizo por Whatsapp "porque es este quien se lo enseña a él, no porque él lo tenga en el registro". Y agrega que cuando se envía el primer mensaje aún no hay preocupación excesiva por el barranco del Poyo porque el primer mensaje se envía únicamente por Forata. Por lo tanto, "con el 'president' no se pudo hablar de Es-Alert".

"MUY METICULOSO"

Preguntado por las razones por las que borra sus llamadas, Mompó sostiene que es "muy meticuloso" con la información de los contactos y que "tiene dos números de teléfono y dos números de WhatsApp, 4 o 5 correos electrónicos y 4 o 5 redes sociales". Todo ello, lo mantiene "prácticamente al día, relativamente en función de las semanas y de cómo va el trabajo". Por ello, prosigue, no tiene más de 50 llamadas en el teléfono.

En otro momento, Mompó asegura que llamó a las 17.30h a su hermana para decirle que no saliera de casa ni su madre ni su mujer y que esta era una de esas llamadas que no recordaba. Él estaba en la autovía dirección València por Alginet, antes de la prisión de Picassent, y su hermana tenía que desplazarse y pasar por el sitio donde estaba él, "por eso pensaría en avisar a su hermana para que no pasara por donde estaba él".

Sin embargo, días después, el presidente provincial manifestó a los medios de comunicación que entre las "sorpresas" detectadas al analizar la factura telefónica vio la ausencia de llamadas a su familiar. "He descubierto que en mi factura no estaba mi hermana", aseguró.