Mompó, sobre los movimientos de Camps en el PP: "No es momento de mirarnos el ombligo, y todos deberíamos tenerlo claro"

Descarta que sea el momento de "abrir los congresos" en el PPCV

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, ha defendido que el partido no debe estar centrado en "mirar qué pasa a nivel interno", sino de estar unido en la reconstrucción tras la dana. "No es momento de mirarnos el ombligo (...) Es momento de estar todos juntos, y eso precisamente los presidentes y los expresidentes deberíamos tenerlo claro", ha recalcado ante los movimientos del 'expresident' Francisco Camps.

Así lo ha manifestado días después del acto organizado por Camps en el que el 'expresident' subrayó será lo que los militantes del PPCV "crean conveniente" y que hará lo que tenga que hacer para que "este partido esté en pie". En una entrevista posterior, Camps remarcó que no se plantea postularse a dirigir el partido, ni a corto, medio o largo plazo, así como que nunca se presentaría a unas elecciones sin las siglas del PP.

Mompó, a preguntas de los periodistas antes de participar en una jornada sobre catástrofes, ha defendido que no es el momento de hablar de cuestiones orgánicas, aunque ha reconocido que como dirigente del PP también se preocupa de "lo que pasa en el partido". No obstante, ha insistido en que eso "ahora no es lo importante" y en que deben estar "todos juntos".

Dicho esto, ha señalado que los estatutos del PP "son muy claros". "Cualquier militante, cualquiera, Camps, Mompó, el conseller que tengo aquí al lado también (Juan Carlos Valderrama), puede presentarse o puede decidir liderar el partido", ha ilustrado.

"Pero eso pasará cuando se abran los congresos, y no estamos en ese momento, ha remarcado en alusión al cónclave del PPCV que se debería de celebrar cuatro meses después del congreso del PP convocado por el presidente Alberto Núñez Feijóo para principios de julio.

"Por tanto, yo creo que ahora no es momento de mirar quién a nivel de partido va a estar o no va a estar, sino lo que es importante es que el Partido Popular como partido esté centrado en los valencianos y en reconstruir la provincia, que es lo más importante de todos", ha zanjado.