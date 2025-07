Mompó reitera "por activa y por pasiva" que en su factura hay una llamada a Polo (CHJ) y que "juraría" que no hablaron

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha subrayado que ya ha "dicho por activa y por pasiva" que en su factura telefónica del día de la dana aparece una llamada al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y que "juraría" que no habló con él. Además, ha opinado que "hay gente a la que le interesa enredar en todo esto".

Así lo ha trasladado a los periodistas después de que fuentes del organismo estatal de cuenca aseguraran que Polo no habló el 29 de octubre con Mompó sobre las 19.00 horas porque, según refleja la factura telefónica del responsable de la CHJ, a esa hora estaba conversando con otra persona.

Los datos de la factura de Polo recogen que habló a esa hora con un vecino de la localidad de Real durante cerca de tres minutos. Por su parte, Mompó entregó la semana pasada al juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana el detalle de sus llamadas del 29 de octubre, en el que aparecía una al presidente de CHJ) a las 19.02 horas con un minuto de duración. En su declaración, Mompó mencionó que tenía una llamada a las 19.00 horas a Miguel Polo de un minuto y que no se acordaba de haber hablado con él.

En este contexto, el presidente de la Diputació ha recalcado que no cree que tenga que "decir nada más" de lo que ya ha dicho sobre esta llamada, ya que considera que "hay gente a la que le interesa enredar en todo esto".

"Yo mantengo lo mismo que dije. Yo digo y dije que en mi factura de teléfono hay una llamada a Miguel Polo de un minuto de duración. Dije y digo que yo juraría que no hable con él. Al parecer, si él dice que no es así, pues lo puedo asegurar: yo dije que yo juraría que no había hablado con él porque no lo recordaba. Ahora parece ser que es así, pero insisto en que mantengo lo mismo que dije. Aparece en la factura y por eso lo dije", ha argumentado.

Dicho esto, Mompó ha asegurado que hay "muchos alcaldes" que tras la dana le han dicho que hablaron con él ese día y luego en su factura no aparecen esas llamadas porque las realizaron ellos.

"Pero lo que ya estoy haciendo, para no liar más el tema de las llamadas, es acogerme únicamente a mi factura. Yo lo que estoy diciendo, lo que estoy seguro, son las llamadas que aparecen en mi factura. Y a partir de ahí es lo que estoy intentando explicar", ha zanjado.