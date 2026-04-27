Mónica Naranjo, Soraya, Suri, Fruela y Choriza May darán la bienvenida a los Gay Games València 2026

Organización de los Gay Games València 2026 - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presentación de la ceremonia de apertura de los Gay Games XII València 2026, celebrada este lunes, ha desvelado las actuaciones que protagonizarán la gala inaugural del próximo 27 de junio, con artistas destacadas como Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Suri, Fruela y Choriza May, entre otros.

"Dentro de exactamente dos meses nos reencontraremos en este mismo estadio para dar el pistoletazo de salida al mayor evento de diversidad en la historia de nuestra ciudad", ha afirmado la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil. "Contamos con más de 9.000 personas inscritas de 76 nacionalidades y más de 520 voluntarios, unas cifras muy positivas que auguran una semana deportiva y cultural muy emocionante", ha manifestado en el acto de presentación del evento.

En esta línea, ha subrayado que València "va a vivir lo que será el gran evento del colectivo LGTBIQ+ y se posicionará, a nivel internacional, como una ciudad que apuesta por la diversidad porque va a ser la única en España y también en el Mediterráneo".

El acceso a la ceremonia de apertura está incluido en la inscripción de las personas participantes en los Gay Games. Para las personas no participantes, la venta de entradas se abrirá a partir de las 14.00 horas de este lunes en la web oficial de Gay Games.

GRAN DESFILE DE APERTURA

El acto comenzará con un gran desfile internacional en que participarán atletas y representantes culturales de todo el mundo, en el que se busca "reflejar la diversidad global del evento" y que convierte al estadio en un "auténtico mosaico de culturas".

Asimismo, contará con un cartel artístico de "primer nivel" pensado para "emocionar y representar la diversidad del evento", ha comentado el presidente de Avegal, Juan Velasco. La conducción de la apertura estará en manos de Choriza May, 'drag queen' valenciana que triunfó en el programa de RuPaul's Drag Race UK.

En el apartado musical, el público podrá disfrutar de la actuación de grandes voces como Fruela y Soraya y, como "gran plato fuerte" de la noche, contarán con la actuación de Mónica Naranjo. Finalmente, la energía estará en manos del valenciano DJ Suri.

Con todo, Velasco ha indicado que uno de los momentos "más destacados" será la entrada de la bandera oficial y la interpretación del himno de los Gay Games seguido de los juramentos de atletas y oficiales que "simbolizan los valores fundamentales del evento: participación, inclusión y superación personal"

Otro de los grandes momentos será el encendido de la llama, símbolo universal que representa la "luz, la visibilidad y el espíritu de la comunidad", que estará acompañada por la interpretación del himno oficial para reforzar el mensaje de "legado y continuidad". Además, contará con un reconocimiento dedicado a quienes han luchado contra el VIH y otras causas.

39 DISCIPLINAS DISTRIBUIDAS EN 46 SEDES

El programa deportivo contempla 39 disciplinas distribuidas en 46 sedes de València y su entorno, entre las que destacan instalaciones como el Velòdrom Lluís Puig, la Marina de València, L'Estadi del Túria, la playa de La Malva-rosa o el Trinquet de Pelai, que acogerá una exhibición de pilota valenciana. Las disciplinas más demandadas por las personas inscritas son la natación, el tenis, el atletismo, el fútbol y el voleibol.

Fundados en 1982 y organizados cada cuatro años por la Federation of Gay Games, los juegos se rigen por tres principios fundamentales: la participación, abierta a cualquier persona mayor de edad sin pruebas clasificatorias; la inclusión, sin discriminación por orientación sexual, identidad de género o nivel deportivo, y la superación personal como motor de la competición.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputació de València y diputada de Diversidad, Natalia Enguix, ha remarcado la implicación de la corporación provincial en la colaboración con el Ayuntamiento: "Queremos visibilizar este movimiento y trabajar para que nuestra tierra sea un territorio abierto y diverso, capaz de organizar un acontecimiento deportivo transversal y mundial".

En este sentido, ha querido poner el foco en el "valor humano" que sustenta el evento, y ha hecho un llamamiento a la sociedad valenciana para sumarse al programa de voluntariado que ya cuenta con más de 500 colaboradores. La Diputació, en colaboración con el Ayuntamiento y la Generalitat, mantiene abiertas las últimas sesiones de formación online los días 30 de abril y 6 de mayo para "asegurar que la provincia cuente con el mejor equipo de apoyo posible".

DISCREPANCIAS

A la pregunta formulada por los medios de comunicación tras la presentación acerca de las discrepancias y retirada de apoyo de diferentes organizaciones LGTBIQ+ al evento, Gil ha asegurado: "Siempre hemos tenido los brazos abiertos y tendidos a que todas aquellas personas que se quieran sumar al proyecto lo hicieran y buena muestra de ello es que tenemos un 'partner' local del colectivo sumado al evento y tenemos todas las federaciones o clubes de la ciudad".

"Creo que València va a vivir un momento único en la historia de nuestra ciudad y es una oportunidad para el colectivo que no se debería desaprovechar y, por tanto, voy a seguir optimista porque al final las cifras lo demuestran", ha incidido.

Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios, la concejala de Compromís Lluïsa Notario, ha criticado que "lo que estamos viendo con los Gay Games València 2026 es exactamente la anomalía que llevamos meses denunciando: un gobierno del PP y Vox que ha secuestrado un evento que nació del movimiento LGTBIQ+ y lo ha vaciado de contenido".

"Han convertido lo que debía ser una celebración de derechos, diversidad y comunidad en un producto mercantilista y clasista, pensado más como escaparate turístico que como espacio de reivindicación y participación real del colectivo", ha subrayado, y ha advertido que "lo más grave es que este evento se organiza de espaldas a las entidades LGTBI de la ciudad: asociaciones históricas y referentes como Lambda, Samarucs, Dracs, ADI, Chryssalis, Panteres Grogues o, más recientemente, Expressos Socials, han anunciado su no participación".

Además, ha incidido en que "anuncian grandes cifras, artistas y espectáculo, pero detrás solo hay eso: mucha farándula y ningún compromiso real con los derechos de las personas LGTBI". "Sin las entidades, sin el tejido asociativo, sin el activismo, este evento pierde su sentido", ha añadido, para lamentar que "València ha perdido la oportunidad de organizar unos Gay Games con alma, con participación real y con respeto al movimiento que los hizo posibles, y eso, a día de hoy, no está ocurriendo".